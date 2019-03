Sem Intervalo: Animação ‘Tintim e os Prisioneiros do Sol’ é destaque da TV Brasil

PARA A FAMÍLIA

A TV Brasil exibe nesta terça, 5, às 17h30, a animação Tintim e os Prisioneiros do Sol. Nesta aventura, nosso jovem repórter precisa de ajudar o amigo Professor Girassol, que cometeu um ato de desrespeito ao usar o bracelete da múmia de Rascar Capac, sendo sequestrado e levado para a América do Sul. Claro que Tintim não estará sozinho, contando com a ajuda do Capitão Haddock, Dupond e Dupont, além do jovem índio Zorrino Quechua.

DEUSA PLATINADA

Em ritmo de Semana da Mulher, o Lifetime programou para esta terça, 5, às 20h45, a exibição na íntegra da série A Vida Secreta de Marilyn Monroe, baseada no livro de J. Randy Taraborrelli e dirigida por Laurie Collyer. Produção traz à tona segredos de um dos maiores ícones de Hollywood, Marilyn Monroe (Kelli Garner), como a história de sua mãe Gladys (Susan Sarandon), que ficou em um hospício por muito tempo.

AULAS ESTRANHAS

Começa a ser exibida nesta terça, às 22h, no TBS, a terceira temporada da série cômica Reprovados. Com direção de Adam Nix, atração é composta por 13 episódios e tem no elenco nomes como Adam Cayton-Holland, Andrew Orvedahl e Ben Roy. Nesta temporada, acompanhamos o dia a dia de três educadores problemáticos, chegando a ser mais infantis que os alunos.

RIR PARA NÃO CHORAR

O humorista Gregório Duvivier vai retornar com seu Greg News no dia 29 de março, às 22h. Com apresentações às sextas-feiras na HBO e HBO GO, o programa terá 30 episódios. Como de costume, apresentador fará comentários sobre o que está acontecendo em vários setores do Brasil e do mundo. As duas primeiras temporadas estão disponíveis na plataforma HBO GO.

OCUPANDO ESPAÇOS

Maio será o mês da despedida da série The Big Bang Theory, que encerra sua trajetória de divertidas histórias com aquela turma de nerds. Por outro lado, o spin-off Young Sheldon acaba de ganhar duas novas temporadas. Criada por Chuck Lorre e Steven Molaro, a série se passa em 1989, mostrando a infância de Sheldon Lee Cooper.

CRAQUES EM CAMPO

Para os amantes de futebol, uma das opções é conferir a transmissão que o TNT fará, ao vivo, da UEFA Champions League. Nesta terça, 5, a disputa será entre Real Madrid e Ajax, com início às 16h. A narração é de Andre Henning, com comentários de Vitor Sergio Rodrigues e Alê Oliveira.

RINDO DE TUDO

No programa Tá no Ar: a TV na TV desta terça, 5, um dos destaques será a atração Noé de Casa, no qual Noé (Welder Rodrigues) vai ensinar a apresentadora (Renata Gaspar) a fazer uma arca.