Sem Intervalo: Andréia Horta se desdobra em três projetos no Canal Brasil

A atriz Andréia Horta está com três projetos no Canal Brasil. O primeiro, que estreia nesta sexta, 12, às 22h30, é a minissérie Elis – Viver É Melhor que Sonha, que é uma adaptação com cenas inéditas para a cinebiografia de Elis Regina. Em agosto, será a vez de Andreia voltar como apresentadora do “O País do Cinema”, que chega à quarta temporada e, em cada episódio, discute um filme brasileiro recente. Por fim, a atriz ainda faz parte do elenco de Colônia, série de André Ristum que acompanha a trajetória de Elisa, uma jovem que, na década de 70, é enviada pelo pai para um hospício por estar grávida.

REGENDO A ALMA

O episódio final da série O Mago do Pop, que vai ao ar nesta sexta, às 22h, no Music Box Brazil, mostra como foram intensos os últimos anos de trabalho do arranjador Lincoln Olivetti. Ele voltou a trabalhar na principal emissora de TV aberta do País, onde foi responsável por temas de novelas e trilhas de programas na década de 1980. O público poderá conferir um dos seus últimos registros, no qual comenta seu estilo criativo, que sempre foi apreciado por músicos de diferentes gerações e estilos. “Importantíssimo é você ter a sapiência ampla para saber aonde a voz se encaixa na música”, disse. Episódio trata ainda do show que Lincoln fez, com repertório do álbum Robson Jorge e Lincoln Olivetti, de 1982. Ganhador do Grammy em 2012, ele regeu a orquestra e assinou arranjos do show holográfico em homenagem a Cazuza.

SONS DO CORAÇÃO

A TV Brasil apresenta nesta sexta, às 23h, o show em homenagem ao centenário de Dalva de Oliveira, que reuniu Agnaldo Timóteo, Eliana Pittman, Claudette Soares e Márcio Gomes. Os quatro intérpretes mostram a versatilidade da cantora, que tinha repertório variado, do samba-canção ao samba exaltação, passando pelo bolero, tango e marchinhas de carnaval. Entre as músicas, Ave Maria do Morro, Bandeira Branca, Kalu, Tudo Acabado e Máscara Negra.

VIAGEM DESLUMBRANTE

Estreia nesta sexta, às 21h30, no canal Off, a série Patagônia: O Próximo Passo, que mostra o atleta de windsurf Diogo Guerreiro e o fotógrafo Brian Baldrati em viagem pela região de Bariloche, desvendando a conexão do homem com o mundo.

BOLA NA REDE

A Copa América e a Copa do Mundo feminina alcançaram, juntas, 146,8 milhões de brasileiros. Duelos transmitidos pela Globo no domingo, 7, as duas finais – Brasil x Peru, pela Copa América, e Estados Unidos x Holanda, pela Copa do Mundo – alcançaram 70,5 milhões de pessoas.

CORDAS E ACORDES

Conhecido como humorista, Rafael Cortez mostra que tem dom para o lado musical. Reconhecido como bom violonista, ele se joga na carreira dos acordes e lança, nesta sexta, 12, a música Encantada, em todas as plataformas digitais, e terá ainda um clipe, dirigido por Pedro Melão. Canção faz parte do EP MPB – Naquele Tempo, que será lançado em 9 de agosto e conta com participação de Sabrina Parlatore.

PARA VER MUITAS VEZES

A deliciosa animação Sing – Quem Canta Seus Males Espanta chega dia 28 à Netflix.