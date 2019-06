Sem Intervalo: Além de fazer graça, Welder Rodrigues mostra que tem outras habilidades

Além de ator e humorista, Welder Rodrigues sabe desenhar muito bem. Durante as aulas e nos intervalos das gravações da Escolinha do Professor Raimundo, ele mostra suas habilidades no tablet do seu personagem, o índio Suppapou Uaci.

Humorístico chega dia 8 ao Viva e 28 à Globo.

SACO DE RISADAS

Após sua feliz estreia na Globo, na novela Sétimo Guardião, Nanny People aceitou convite para comemorar seu aniversário, que é em 1.º de julho, nos programas Comedy Central Stand-Up e A Culpa É do Cabral, do Comedy Central. O especial com a atriz e humorista vai ao ar à meia-noite deste domingo, 30.

DIVA PLATINADA

Um dos destaques da programação deste domingo, 30, no canal Arte1, é o documentário sobre a atriz Lana Turner. Dirigido por Jean-Frédéric Thibault, filme mostra a vida de uma das atrizes mais glamourosas dos anos 1940 e 50. São revelados momentos da vida de Lana, desde sua participação em filmes na época de ouro de Hollywood, até sua controversa conexão com a máfia. A exibição será às 21h.

ÁGUA NA BOCA

No programa MasterChef deste domingo, 30, às 20h, na Band, os 10 melhores cozinheiros desta temporada serão separados em duas equipes e terão de preparar um menu completo em homenagem à gastronomia croata. O local escolhido é o Museu da Imigração, onde os dois times servirão 30 croatas e descendentes. A melhor equipe garantirá mais uma semana na competição. E, na terça, 2, às 22h, a emissora exibe mais um episódio do MasterChef Para Tudo. Apresentada por Ana Paula Padrão, a atração mostra curiosidades e bastidores do programa.

LIGADO NAS REDES

O programa Viralizando, que vai ao ar neste domingo, 30, às 19h30, na TV Brasil, vai mostrar os bastidores dos estúdios responsáveis por dois dos maiores sucessos infantis da atualidade, o da Galinha Pintadinha e o da Turma da Mônica. Será uma investigação sobre esse universo de animações, que cativa o público infantil, e a consequente migração desses conteúdos para a internet. A apresentação é de Alan Ribeiro, que foi visitar os locais de criação dos personagens.

ENCONTRO ANIMADO

As disputas do quadro Passa ou Repassa, do programa Domingo Legal, que é comandando por Celso Portiolli, serão entre os times de Ratinho e Carlos Alberto de Nóbrega. Atração vai ao ar após Chaves, a partir das 11h, no SBT.

DOSE DUPLA

A tarde deste domingo, 30, na Globo, terá a exibição de dois filmes na sequência, na faixa da Temperatura Máxima. Serão os dois Truque de Mestre. O primeiro é de 2013, com direção de Louis Leterrier, e o segundo, de 2016, dirigido por John M. Chu. No elenco, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Mark Ruffalo.