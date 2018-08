Segunda temporada de ‘The Handmaid’s Tale’ ganha data de estreia no Brasil

A série norte-americana The Handmaid’s Tale, vencedora de sete prêmios do Emmy por sua primeira temporada em 2017, incluindo melhor série de drama e melhor atriz para Elisabeth Moss, retorna para episódios no Brasil em setembro.

O canal pago Paramount anunciou que vai estrear a segunda temporada no dia 2 de setembro, às 21h. A primeira também foi exibida pelo canal.

Originalmente, a série é produzida pelo serviço de streaming Hulu, que não opera no País.

A segunda temporada, que conta com 13 episódios, começa onde termina a primeira, com as aias sofrendo por terem enfrentado o perigoso regime ditatorial da fictícia nação de Gilead.

Inspirada na obra de Margaret Atwood, a série acompanha um futuro breve e distópico nos EUA, em que a maioria das mulheres do país se tornam estéreis, e as poucas que ainda conseguem ter filhos são escravizadas por um sistema opressor, fortemente baseado na religião.

A segunda temporada de The Handmaid’s Tale, que já foi exibida nos EUA, concorre a 12 prêmios no Emmy 2018.