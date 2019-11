Segunda temporada de ‘Perdidos no Espaço’ tem data de estreia na Netflix

Depois daquele final emocionante da primeira temporada da série Perdidos no Espaço, prepare-se que a segunda está chegando. As aventuras estelares da família Robinson vai estrear na véspera de Natal, na Netflix.

Pelo curto trailer divulgado, embalado pela música What A Wonderful World, o ainda pequeno Will não vai se dar por satisfeito em ter de deixar amigos de lado.

HORA DO ADEUS

A 15.ª temporada será a última da série Criminal Minds e vai estrear no canal AXN no dia 13 de janeiro, às 22h, cinco dias depois da exibição nos EUA. Em um total de dez capítulos, no primeiro dia contará com a exibição de dois episódios inéditos. Neste ano, público vai se despedir da série, que conta com análises complexas e emocionantes de perfis de criminosos.

NO CATÁLOGO

Estreia nesta sexta, 29, na Amazon Prime Video The Twilight Zone, que é baseada na série homônima, criada por Rod Serling e que foi lançada em 2 de outubro de 1959, permanecendo no ar até 1964. Sucesso na época, série explorava a condição humana e a cultura da época, abrindo caminho para outras obras de ficção científica. Além de contar com Jordan Peele, anfitrião e narrador, elenco é formado por nomes como Taissa Farmiga, Ike Barinholtz, Rhea Seehorn, Luke Kirby, Betty Gabriel e Seth Rogen.

À PROCURA DE SOLUÇÕES

O Canal Futura exibe na terça, 3, às 22h15, o quinto episódio de Reconstruções. Gravada no bairro de Heliópolis, em São Paulo, série promove uma reflexão sobre a situação da moradia no País e possíveis soluções para essa questão, por meio de ações coletivas que promovem transformações significativas. Ao todo serão 13 episódios, que estarão disponíveis também no Futura Play.

SANGUE-FRIO

Chega nesta sexta, 29, às 22h10, ao Investigação Discovery produções baseadas em entrevistas com serial killers, que contam com depoimentos de Robert Keppel, detetive responsável pelos casos ligados a Ted Bundy, e John Douglas, agente do FBI conhecido como ‘Mind Hunter’. No material há ainda depoimentos de amigos e familiares das vítimas, que concordaram em falar pela primeira vez. Neste primeiro episódio, será a vez de acompanhar a exibição de dois episódios em sequência de Ted Bundy: A Mente de um Monstro. No segundo episódio, no dia 6, será a vez de Um Monstro Que Nunca Se Viu, que o caso de Todd Kohlhepp, assassino em série descoberto em 2016.

PASSADO DE VOLTA

A sexta temporada da série Padre Brown estreia nesta sexta, às 19h45, na TV Cultura e também no Cultura Digital, que é uma produção da BBC. No primeiro episódio, um enigmático caso será investigado. Trata-se da descoberta de um corpo, que é identificado como Scarlett Dreyfuss, desaparecida em 1946. A partir de exames, percebe-se um terrível erro judiciário e o padre Brown terá de resolver o quebra-cabeça.