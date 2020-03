Segunda temporada de ‘A Amiga Genial’, de Elena Ferrante, estreia na HBO e HBO GO

Depois do sucesso na literatura, a obra de Elena Ferrante ganhou a telinha e chega agora a segunda temporada de A Amiga Genial: História do Novo Sobrenome, que começa a ser exibida nesta segunda, 16, às 23h, na HBO e HBO GO.

Em um total de oito episódios, produção retoma a história do ponto em que terminou a anterior, quando Lila, recém-casada com Stefano Carracci, e Elena, estudante exemplar, chegam a um momento de questionamento sobre o futuro de suas vidas.

As duas garotas estão agora com 16 anos e sentem que entraram em um beco sem saída. O sentindo de Lila, por exemplo, é que, ao assumir o sobrenome do marido, acabou perdendo sua identidade. Já Elena vive continua estudando, mas revela à amiga que não não é feliz nem dentro nem fora de Nápoles.

Série é filmada na Itália e falada em italiano e em dialeto napolitano e tem direção de Saverio Costanzo. No elenco, Margherita Mazzucco (Elena) e Gaia Girace (Lila). A direção do quarto e quinto episódio é de Alice Rohrwacher.

Se ainda não confereiu a primeira temporada da série A Amiga Genial, saiba que ela está disponível na na HBO GO.