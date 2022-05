Segunda temporada da série ‘Transplant’ estreia no Globoplay

A demora da chegada de novas temporadas de séries tem sido um tormento para quem costuma seguir as produções. O receio é que a obra seja encerrada, o que cria um sentimento de perda para o público. Após longa espera, o Globoplay traz a segunda temporada da série médica Transplant: Uma Nova Vida, que já está disponível na plataforma.

Criada por Joseph Kay, a série canadense Transplant: Uma Nova Vida trouxe em sua primeira temporada a história de Bash (Hamza Haq), um médico sírio, que escapou da guerra em seu país, trazendo consigo sua pequena irmã Amira (Sirena Gulamgaus), já que os pais não sobreviveram a atentados.

Certo dia, o rapaz, que é médico, presencia um terrível acidente em um restaurante. E entre os acidentados está Jed Bishop (John Hannah), que é diretor do York Memorial Hospital de Toronto, e é gravemente ferido, sobrevivendo graças aos conhecimentos do jovem médico. Com essa atitude rápida para contornar a situação em meio a um desastre e atender as várias vítimas usando o que encontra no local, Bash terá a oportunidade de voltar a exercer a medicina, sonho que persegue desde que saiu da Síria.

A segunda temporada de Transplant, parte de onde a primeira terminou, com Bashir e seus colegas em dúvida com relação ao futuro após Bishop passar por problemas sérios de saúde.

Os 13 episódios da nova temporada estão disponíveis no Globoplay, assim como os da primeira.