Segunda temporada da série ‘Bridgerton’ é confirmada pela Netflix

Baseada nos romances da escritora Julia Quinn e desenvolvida por Shonda Rhimes, a série Bridgerton é um sucesso da Netflix, tornando-se uma das mais vistas da plataforma de streaming. Pois o público fã da produção pode comemorar, pois foi confirmada uma segunda temporada. E essa confirmação veio por um comunicado assinado pela personagem Lady Whistledown, que faz a narração da história. A seguir, a nota completa.

Querido leitor,

As pessoas estão alvoroçadas com os últimos boatos, então é minha honra noticiar: Bridgerton retornará oficialmente para uma segunda temporada. Eu espero que você tenha guardado uma garrafa de licor para essa ocasião tão aprazível.

O elenco incomparável de Bridgerton irá retomar a produção no primeiro semestre de 2021. Esta autora foi informada por fonte confiável que Lorde Anthony Bridgerton pretende dominar a temporada social. Estarei com a minha caneta preparada para reportar toda e qualquer novidade dos acontecimentos românticos.

No entanto, querido leitor, antes de incendiar a seção de comentários e pedir mais detalhes sórdidos, não estou inclinada a revelar mais informações no momento. A paciência, no final das contas, é uma virtude.

Atenciosamente,

Lady Whistledown