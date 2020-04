Segunda temporada da série ‘After Life’, com Ricky Gervais, chega à Netflix

A segunda temporada de After Life chega nesta sexta, 24, ao catálogo da Netflix. Ricky Gervais, que é também o criador da série, interpreta Tony, um viúvo que não consegue superar a morte da mulher. Sempre mal-humorado, o jornalista passa a vida confrontando as pessoas, desfazendo dos colegas e evitando contatos mais próximos. Pelo que tudo indica, nesta nova temporada, ele não vai mudar muito, mas deve começar a olhar as pessoas de uma forma um pouco diferente.

Olho vivo

A HBO anunciou que a aguardada série Perry Mason vai estrear no dia 21 de junho, às 22h, no canal e também na HBO GO. Em oito episódio, traz o personagem criado por Erle Stanley Gardner, o advogado criminalista Perry Mason. Ambientada na Los Angeles de 1931, período em que a cidade está em seu auge, mas o país vive a grande depressão. Em meio a isso, ocorre o sequestro de uma criança, que tem final fora do planejado. Eis que o caso chega a Mason, que se empenhará em descobrir os responsáveis. No elenco, John Lithgow, Tatiana Maslany, Juliet Rylance, Chris Chalk, Shea Whigham.

Para rever

Belezas e curiosidades sobre a Serra do Mar é o que veremos no Globo Repórter desta sexta, 24, na Globo. A poucos quilômetros da cidade de São Paulo, a maior e mais preservada área da Mata Atlântica do País é um sinal de resistência da natureza. O repórter José Raimundo revela tesouros da fauna local, como um dos menores sapos do mundo, o maior felino das florestas brasileiras e o raro boto-cinza.

Dura batalha

Chegou esta semana ao catálogo da Looke o filme 1917, que tem direção de Sam Mendes, e mostra a jornada de dois soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Os jovens cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) são convocados para uma arriscada missão, que é entregar uma mensagem urgente a um regimento isolado.