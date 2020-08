‘Scooby! O Filme’ estreia na plataforma Cinema Virtual

Estreia nesta quinta, 6, na plataforma de streaming Cinema Virtual, a aguardada animação Scooby! O Filme, que contra com a direção de Tony Cervone. Será o momento de voltar a ver as aventuras cheias de mistério dos amigos Scooby-Doo e Salsicha, que se unem aos detetives Fred, Velma e Daphne, formando a agência Mistério S/A.

Mas essa será uma aventura diferente, pois vamos conhecer uma história nunca contada antes. Saberemos agora a origem de Scooby-Doo e essa turminha, que se unem para investigar as histórias mais assustadoras. Assim, veremos o encontro entre Scooby e Salsicha com Fred, Velma e Daphne. E, a partir dessa união, vivem as mais loucas aventuras, sempre buscando soluções para casos com muito suspense.

Nesta nova história, nossos detetives precisam deter o cão fantasma Cerberus, que pretende criar um ‘apocãolipse’ global.