Salma Hayek mostra empoderadas em ‘Monarca’

A atriz mexicana Salma Hayek quis retratar um México moderno, sofisticado, político, corporativo e com mulheres empoderadas em Monarca, a série que produziu para a plataforma de streaming Netflix.

Hayek disse que – diferentemente de alguns anos atrás, quando tentou emplacar outras produções no país, mas enfrentou situações “machistas” – desta vez encontrou um México “avançado, competitivo e aberto” ao talento feminino. “Queria que as mulheres lembrassem que podemos fazer absolutamente tudo”, disse a atriz na terça, 10, na apresentação na Cidade de México de Monarca, que estreia na plataforma hoje, 13.

A também empresária de 53 anos contou que originalmente Monarca seria vendida a uma importante rede de TV nos EUA, mas ao trabalhar com a Netflix pôde situar a história no México e ressaltar a beleza de Tequila, no Estado de Jalisco (oeste do país), e berço da reconhecida bebida.

Protagonizada pela atriz mexicana Irene Azuela, a trama aborda a história de Ana María, uma jornalista que deixa o México para fazer a vida nos EUA. Ela, entretanto, volta ao país acatando as ordens de seu pai, um poderoso empresário tequilero.

“Salma estava interessada no olhar de alguém com muitos anos fora do México, que mostrasse a qualidade do povo, das tradições mexicanas”, contou Azuela.

Hayek, também produtora e protagonista do filme ganhador de duas estatuetas do Oscar por Frida, afirmou que Monarca retratará aspectos da corrupção no México.

Questionada sobre a violência ligada ao crime organizado no país, lamentou o ataque a um bar em sua cidade natal, Coatzalcoalcos, no Estado de Veracruz (leste do país), que deixou 30 mortos dias atrás.

De sua conta no Instagram, no qual é muito ativa, ela já havia condenando o ato de violência, embora diga que prefere compartilhar imagens relacionadas à cultura mexicana: “Você tem de escolher o que pôr no Instagram e a verdade é que esse não é o lugar onde se resolvem essas coisas (problemas sociais e políticos).”

Além de Azuela, de Monarca participam os atores mexicanos Juan Manuel Bernal e Osvaldo Benavides, e a argentina Rosa María Bianchi. / AFP