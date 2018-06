Saiba como será o novo formato de ‘Malhação’

Com estreia prevista para março, na Globo, a 26.ª temporada de Malhação virá em novo formato.

Sob o título Vidas Brasileiras, a trama é liderada por Camila Morgado, que interpretará a professora Gabriela.

A cada 15 dias, o drama pessoal de um estudante será investigado por ela, fazendo com que todos os adolescentes do elenco, em algum momento, sejam as estrelas principais da novela.

Carmo Dalla Vecchia, Ana Beatriz Nogueira e Guta Stresser também estão no elenco.

A nova temporada é inspirada na novela canadense 30 Vies, indicada três vezes para o Emmy Internacional.

Escrita por Patrícia Moretzsohn, com supervisão de Daniel Ortiz e direção artística de Natalia Grimberg, Vidas Brasileiras levantará questões sobre machismo, desemprego, questões familiares, preconceitos, idealização do corpo, entre outros assuntos.

+ Notícias