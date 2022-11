Rolando Boldrin é homenageado pela TV Cultura com programação especial

Rolando Boldrin gostava de dizer que era “um contador de histórias”. E era, claro, mas sua trajetória mostra que foi muito mais. Ator, cantor e compositor, aquele homem de olhos azuis profundos tornou-se um amigo, um integrante das famílias brasileiras. Era ele ali, todo domingo cedinho, cantando, tocando sua viola, recebendo convidados, e encantando sua plateia e o público de casa.

A notícia de sua morte, na quinta-feira, 9, aos 86 anos, deixou o Brasil órfão de uma figura carismática e dona de uma cultura popular que o tornou referência cultural. Para homenagear o artista, que por mais de 15 anos comandou o programa Sr. Brasil, a TV Cultura preparou programação especial.

Programação Boldrin

A TV Cultura escolheu alguns momentos de Rolando Boldrin para reprisar e assim homenagear o grande contador de causos. Nesta quinta, 10, às 23h45, vai ao ar o programa Ensaio, que era comandado por Fernando Faro e recebeu Rolando Boldrin em edição de julho de 2006.

Na sexta-feira, 11, a partir das 23h, o público poderá rever o Persona em Foco com o ator e cantor, gravado em 2015. No sábado, às 22h30, será a vez do especial Boldrin 85 anos, e, a partir de 1h, entra no ar o Roda Viva com a participação do artista.

O programa Sr. Brasil terá sua exibição no domingo, às 9h, como ficamos acostumados a ver. E, para completar, o documentário Eu, a Viola e Deus, dirigido por João Batista de Andrade em maio deste ano, ocupar o horário das 23h45, na segunda-feira.