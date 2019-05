Rodrigo Sant’Anna fala sobre o programa ‘Os Suburbanos’, que retorna com novo formato

Estreia nesta quinta, 16, no Multishow, a quinta temporada de Os Suburbanos, que terá novo formato e conta com direção de Marco Rodrigo. Uma das novidades é que o Jefinho do Pagode, personagem de Rodrigo Sant’Anna, terá um programa de auditório, o Partiu Subúrbio, recebendo convidados especiais, como será o caso de Alcione, que estará já no primeiro episódio. Ao todo serão 30 episódios, que vão ao ar às 22h, que contará ainda com nomes como Martinho da Vila, Diogo Nogueira, Gracyanne Barbosa, Sorriso Maroto. Além dos convidados ilustres, a atração terá os quadros Sabonete Ménage, Patolando brigadeiro, Embromoquê, Piscinão 1000 litrão e Crossfit suburbano. E Rodrigo falou com o Estado sobre a nova fase do programa.

Como é fazer um programa com auditório? É mais divertido, exige mais do ator/ humorista?

Depois que eu comecei a fazer o Tô de Graça, acho que em todos os programas que quero fazer na vida quero auditório, porque isso torna tudo tão vivo que para mim é imprescindível. A gente consegue brincar, acho muito bacana mesmo! A plateia dá uma sensação do ao vivo que só ela pode trazer. Eu não abro mão mais.

Como surgiu a ideia dessa nova fase do programa? Era algo que você já pensava em fazer?

A personalidade do Jefinho é de um cara que já tinha feito de tudo, já tinha tentado até ser ator, só faltava ser apresentador. E um programa que reúna plateia e artistas tem tudo que eu poderia experimentar.

Você escolheu os convidados?

Nós tivemos sugestões, mas a maioria dos convidados fui eu que escolhi.

Vocês têm liberdade em cena ou há um roteiro a ser seguido?

A gente tem um roteiro, mas ao mesmo tempo estamos brincando o tempo todo. Tem também o que a plateia traz, que é a coisa do ao vivo, e às vezes de uma brincadeira dela (plateia), a gente potencializa e aproveita. Estamos ali o tempo inteiro criando, isso é demais.

Tem mais projetos vindo por aí?

Sim, tem projeto novo vindo por aí. Eu vou fazer alguns personagens num único projeto.