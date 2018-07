Robin Williams é homenageado com documentário sobre sua vida e arte

Morto em 2014, o ator Robin Williams ganha agora um documentário, que procura registrar toda sua genialidade artística. Robin Williams: Come Inside My Mind tem estreia programada para 6 de agosto, às 22h, no HBO e HBO GO.

Por meio de entrevistas inéditas, imagens de arquivos pessoais e cenas de seus trabalhos, o documentário, que é dirigido por Marina Zenovich, é uma homenagem ao astro ao apresentar depoimentos de pessoas próximas a ele, como Billy Crystal, Eric Idle, Whoopi Goldberg, David Letterman, Steve Martin, Pam Dawber e seu filho, Zak Williams.

NAS FÉRIAS

Pensando na criançada que fica em casa no mês de julho, a TV Cultura preparou uma programação com uma série de maratonas que serão exibidas na faixa Matinê Cultura. Assim, já neste sábado, 7, a partir das 16h, a diversão é garantida com episódios sequenciais de Turma da Mônica, Winx Club, Boris e Rufus, Regal Academy, Bobolândia, Monstrolândia e Eu Sou Franky.

PRÓXIMA ATRAÇÃO

A equipe da nova novela bíblica da Record TV, Jesus, protagonizada pelo ator Dudu Azevedo, passou 17 dias gravando no Marrocos. Chegaram lá no dia 26 de junho e vão encerrar a viagem nesta sexta, 6.

NA TELINHA

Julia Roberts é a protagonista de Homecoming, thriller psicológico dirigido por Sam Esmail. Na série, baseada no podcast homônimo de 2016, criada por Eli Horowitz e Micah Bloomberg, a atriz vive uma assistente social da Homecoming Transitional Support Center, um grupo de apoio dedicado a ajudar a transição de soldados, veteranos de guerra, de volta à vida cotidiana. Anos após ter deixado a instituição, percebe existir um plano obscuro por trás do programa de reabilitação.

DE VIRADA

O canal Fox Premium adquiriu os direitos de exibição aqui no Brasil e na América Latina de Pose, a nova série da dupla Ryan Murphy e Brad Falchuk em parceria com Steven Canals. Serão 8 episódios de uma hora cada um, com previsão de estreia no segundo semestre de 2018. Ambientado no final dos anos 1980, o enredo explora a união de diferentes elementos da sociedade nova-iorquina da época. Entre eles a subcultura do salão de baile, o auge do universo de luxo da era Trump e a cena social e literária do centro da cidade de NY.

PROVA FINAL

A competição da segunda temporada do Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, da Globo, em que oito competidores homenageiam artistas do mundo da música, chega ao fim neste domingo, 8. Ao longo da atração – que reuniu, além dos cinco finalistas, os artistas Alessandra Maestrini, Paulo Ricardo e Sandra de Sá –, foram mais de 950 figurinos, mais de 800 horas de ensaio, mais de 370 horas de caracterização e mais de 120 profissionais envolvidos diretamente em sua realização.