Rita Lee participa do programa ‘Metrópolis’ para falar dos 40 anos de ‘Lança Perfume’

Rita Lee é a convidada do programa Metrópolis, que vai ao ar nesta sexta, 21, às 19h40, na TV Cultura, e que é Apresentado por Adriana Couto e Cunha Jr. A cantora e compositora fala sobre os 40 anos de Lança Perfume e de seu disco homônimo.

O programa preparou um dossiê em que mescla entrevistas de Rita, Roberto de Carvalho e Beto Lee, além de uma análise faixa a faixa sobre o disco lançado em 1980. Enquanto Rita e Roberto falam sobre a construção e o impacto do disco em suas carreiras, Beto comenta sobre a relação dele com o álbum a partir de um olhar familiar.

Fora dos trilhos

Esse é daqueles documentários para fazer a gente pensar no tempo, e o que ele faz com o homem e suas criações. Disponível nas plataformas Sky, Net Now e Vivo Play, Depois do Fim faz um resgate da história das ferrovias no Brasil. Dirigido por Álvaro de Carvalho Neto, traz o ex-comandante de trem Evaristo, aos 90 anos, recordando a sua trajetória nas ferrovias. De forma poética e reflexiva, o filme revela o abandono das linhas em diversos locais do Rio Grande do Sul, entre as fronteiras do Uruguai e da Argentina.

Ao vivo

Dando sequência às comemorações de 20 anos de existência, a Orquestra Ouro Preto vai realizar uma live especial nesta sexta, 21. A transmissão será a partir das 20h30, diretamente do Teatro Sesc Palladium, em Belo Horizonte, pelo canal de YouTube da orquestra (www.youtube.com/orquestraouropreto). Sob o comando do maestro Rodrigo Toffolo, o grupo contará com a participação do pianista Cristian Budu. No repertório, músicas de Alceu Valença, Beatles e clássicos do cinema.