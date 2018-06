‘Rita Lee foi o nosso talismã’, diz Bial sobre a 1ª temporada de seu programa, que está de volta

Em sua nova temporada, que tem início nesta segunda, 2, após o Jornal da Globo, o programa Conversa com Bial chega com ótimas novidades no quesito entrevistas, que terá nomes de peso nacionais e internacionais, nas mais diversas áreas.

Para realizar esses encontros no exterior, o jornalista e apresentador aproveitou para viajar no período de férias. “Teremos mais entrevistados internacionais, como os escritores Paulo Coelho e Gay Talese e o político franco-alemão líder do movimento de maio de 68 Daniel Cohn-Bendit, além de um novo integrante na nossa banda”, conta Bial.

Em sua estreia atrás da bancada, Bial fez a alegria do público entrevistando grandes personalidades brasileiras, como Leandra Leal, Anitta, Mauricio de Sousa, padre Fábio de Melo, Rodrigo Santoro, a ministra Cármen Lúcia, além de estrangeiras, como o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica e a escritora britânica Jojo Moyes.

Entre tantos convidados, há sempre a curiosidade de saber se algum marcou mais esse período. “Não costumo citar especificamente alguma entrevista, mas reconhecemos que a Rita Lee foi o nosso talismã.”

Ele conta também que no fim desse período fez uma avaliação. “Analisamos o que funcionou e o que podíamos melhorar na nova temporada. Foi muito boa essa primeira experiência e a escalação das pessoas foi bacana também.”

Na nova temporada, Bial diz que a dinâmica do programa seguirá igual, podendo ter na mesma noite mais de um entrevistado. “Quando o assunto pedir, teremos mais de um convidado, abrindo espaço para as diversas manifestações de ideias, pensamentos e histórias.”

NOTINHAS

As protagonistas do Discovery Kids ganham o Especial Elas São Demais!, que será exibido dessa segunda, 2, até dia 6 de abril, a partir das 12h50. Entre as atrações dessa programação temática, estão Barbie Dreamtopia, Frankie e Os Zhu Zhu Pets, Escola de Brinquedos, Lelê e Linguiça, Miss Moon, O Show da Luna!, My Little Pony: Equestria Girls e Mini Beat Power Rockers.