Ricardo Pereira surge nas primeiras imagens de ‘Éramos Seis’, próxima novela das 18h, da Globo

Ricardo Pereira será o Almeida no remake de Éramos Seis, de Angela Chaves, da novela de Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho que é baseada na obra de Maria José Dupré. Direção artística de Carlos Araújo.

O Almeida é o melhor amigo de Júlio (Antonio Calloni), com quem trabalha na loja de tecidos de Assad (Werner Schunemann). Ele é um rapaz honesto, mas quando se apaixona por Clotilde (Simone Spoladore) não tem coragem de revelar que é comprometido. Casou-se jovem e, embora o desquite tenha sido uma decisão de ambos, sua mulher dificulta o processo de separação com um pedido de pensão exorbitante.

Novela está em fase de gravação e ocupará o horário das 18h e terá ainda no elenco Maria Eduarda de Carvalho, Eduardo Sterblitch, Walderez de Barros, Cassio Gabus Mendes e Antonio Calloni.

.

COMEÇO PROMISSOR

O primeiro capítulo da novela Bom Sucesso registrou 31 pontos de audiência com 45% de participação, em São Paulo. E foi uma das mais citadas nas redes, com a hashtag #BomSucesso ficou nos Trending Topics Mundiais por 7 horas e nos Trending Topics Brasil por 8 horas, com 29,5 mil depoimentos, chegando a ganhar um moment. Atuações também ganharam elogios, com destaque para Grazi Massafera.

COMENDO TUDO

Estreia nesta quarta, 31, às 21h45, no Discovery Home & Health, a 21.ª temporada da série Lanchonetes Clássicas com Guy Fieri. Em cada episódio, o apresentador visita restaurantes, serviços tipo drive-in e food trucks, para provar as especialidades, que são a marca dessas casas nos Estados Unidos e fora dele. Além de experimentar as comidas, Guy conversa com os proprietários, chefs e cozinheiros para descobrir e compartilhar alguns dos segredos com os espectadores. No episódio de estreia, ele estará em Boston, começando sua passagem pelo Lone Star, que serve o texmex, uma mistura da gastronomias mexicana e americana.

NO LUGAR CERTO

Olha só a desatenção da colunista. Ao informar a estreia da Escolinha do Professor Raimundo, domingo passado, na Globo, em vez de colocar que ela já estava sendo exibida no canal Viva, colocou no Multishow. Mas, o que vale mesmo é destacar o bom humor do elenco, que tem Cininha de Paula como diretora, mas que também faz participação especial, interpretando personagem que foi de sua mãe.

CHIQUITA BACANA

Sabe a Catia Fonseca? Pois bem, a apresentadora vai estrear um Stand-up Comedy, no dia 8, no Teatro Gazeta, em São Paulo. Em Melhor da Noite, Catia estará ao lado de Guilherme Uzeda e Diego Becker e, juntos, querem divertir a plateia com piadas, jogos e brincadeiras.

MÚSICA NA VEIA

Nesta quarta, 31, a MTV estreia duas produções originais com foto no DJ Khaled – The Ride e O Rei dos Feats, que poderão ser vistos em cerca de 180 países. Vencedor do triplo certificado de platina, DJ Khaled tem sua trajetória de sucesso registrada em documentário e faz reflexões sobre as lições aprendidas.

BONS SUSTOS

Produzida pelo diretor Ridley Scott, a nova série The Terror: Infamy estreia no dia 12 de agosto no canal AMC. Ambientada durante a Segunda Guerra, retrata uma sequência de mortes bizarras que assombram uma comunidade nipo-americana e como um jovem tenta descobrir e combater esse mal. No elenco, Derek Mio, Kiki Sukezane e George Takei.