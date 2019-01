Renata Becker volta para a 4ª temporada de ‘Psi’ e Jards Macalé abre a série ‘Estação Roquenrou’

A quarta temporada de Psi, série original da HBO, terá novamente a participação da atriz Renata Becker, retornando no papel da moradora de rua Malu, que vai procurar o psicanalista Carlo Antonini (Emílio de Mello), para tentar resolver pendências do seu misterioso passado.

PÉ NA ESTRADA

Estreia na quarta-feira, 16, a quinta temporada do Porta Afora, programa sobre viagens produzido pelo Porta dos Fundos com apresentação de Fábio Porchat e Rosana Hermann. Cada episódio traz um destino diferente, com dicas, comentários dos convidados e cenário de sala de casa. Os episódios estarão disponíveis no site, Facebook e no canal do YouTube do Porta Afora, sempre às quartas-feiras. Ao todo são 11 episódios e o primeiro será sobre a Alemanha. Os demais terão destinos diversificados, desde lugares no Brasil, como Noronha e Amazônia, até Chile, Marrocos, Holanda.

PELOS MARES

Taiu Bueno, ex-campeão brasileiro de surfe, reconhecido como uma lenda do esporte, e que ficou tetraplégico após um acidente enquanto pegava onda, é o protagonista de Contos do Surfe, que estreia nesta segunda-feira, 14, às 22h30, no Canal OFF. Composta por sete episódios, a série acompanha Taiu, que recorda histórias do surfe em entrevistas com Charles Medina, Thyola, Rodrigo “Koxa”, Picuruta Salazar, Egas Muniz, Klaus Mitteldorf e Kareca.

HISTÓRIAS DA MÚSICA

Ex-baixista do Barão Vermelho, Dé Palmeira comanda jam sessions e entrevistas na terceira temporada da série Estação Roquenrou, que estreia nesta segunda, às 21h, no Canal Brasil. Com roteiro e direção de Renato Martins, o programa é feito em um estúdio histórico de Copacabana, e, no primeiro episódio, o convidado é o músico Jards Macalé, que resgata a influência da família em seu aprendizado musical e o surgimento do rótulo de maldito, que é marca de compositores marginais como ele e outros ícones de sua geração, como Tom Zé e Jorge Mautner.

MEMÓRIA BOA

Na terça-feira, 15, a apresentadora Christiane Pelajo recebe um professor de medicina da USP, na seção Saúde em Dia, para comentar um estudo recente, publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences, que indica que 10 minutos de exercícios leves seriam suficientes para melhorar a memória. O público poderá tirar dúvidas durante o programa ao vivo, enviando perguntas pelo site do canal ou pela CAT. A partir de 16h, na GloboNews.

LUTA POR DIREITOS

Comandado por Roberto Cabrini, o programa Conexão Repórter, que vai ao ar nesta segunda-feira, 14, às 23h30, no SBT, vai mostrar a situação de gays, travestis e transexuais em presídios. A reportagem retrata a vida deste grupo de presos, vítimas de discriminação dentro e fora dos complexos prisionais, mostrando suas rotinas, as batalhas diárias e as lembranças de seus crimes.