Regina Casé mostra curiosidade sobre retomada das gravações de ‘Amor de Mãe’

Após cinco meses de paralisação, as gravações da novela Amor de Mãe foram retomadas. Para comemorar, a alguns dias Regina Casé publicou um vídeo saindo do camarim e afirmando que estava com saudade de sua personagem, Lurdes. Agora, a atriz colocou uma foto, em seu Instagram, com a gravação de uma cena, ao lado do ator Tiago Martins.

A curiosidade, além de saber que a história será retomada, é ver como a equipe está conseguindo gravar com a pandemia ainda nos atingindo. Na imagem postada, vemos os dois atores no sofá, que vivem mãe e filho, mas separados por uma placa de acrílico transparente.

Na postagem, Regina comenta:

“Agora é assim ,minha gente!

Estamos conseguindo fazer cenas incríveis mesmo com todo esse protocolo!

O ser humano se acostuma com cada coisa, né @tgmartins?”