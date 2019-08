Raul Seixas é lembrado nos 30 anos de sua morte, em especial da TV Brasil

Há exatos 30 anos, morria Raul Seixas. E, para lembrar da data, o programa Sem Censura, que vai ao ar nesta quarta, 21, às 17h, ao vivo, na TV Brasil, relembra a trajetória de Raulzito. O cantor e compositor, que deixou sua marca na história do rock, lançou 17 discos em seus 26 anos de carreira. Para falar sobre a vida e obra de Raul Seixas, as apresentadoras Vera Barroso e Tâmara Freire conversam com Carlos Minuano, que lançou a biografia Raul Seixas por trás das Canções. Também participará da homenagem o músico Charles Theone, cantando repertório do ‘Maluco Beleza’.

SUPERANDO OBSTÁCULOS

Estreia nesta quarta, 21, às 20h30, no canal TLC, a terceira temporada de 90 Dias para Casar: Felizes para Sempre. Programa traz agora os casais que participaram da série original 90 Dias para Casar e que mostraram ter forças para superar tudo e todos para se manterem união. Na série, estão casais formados por americanos e estrangeiros, em busca do sonho da vida a dois nos Estados Unidos.

DATA DE ESTREIA

A Amazon Prime Vídeo divulgou a data de estreia da 3.ª temporada de The Marvelous Mrs. Maisel. A série chega em 6 de dezembro ao catálogo, com Midge e Susie descobrindo que a vida em turnê com Shy é fascinante, mas também exercício de humildade. Escrita e dirigida por Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, tem no elenco Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub.

NOVAS AULAS

A segunda temporada da série Elite chega ao catálogo da Netflix no dia 6 de setembro. E o ano letivo dos alunos do Las Encinas chegará com novos rostos.

NÚMEROS EM ALTA

Após um tempo com o público fugindo para outras bandas, a Globo vem comemorando boas audiências. Dá para se ter uma ideia desse aumento ao observar os números da segunda-feira, 19. Em São Paulo, Por Amor foi o recorde do Vale a Pena Ver de Novo, com 22 pontos. Malhação: Toda Forma de Amar atingiu 22 pontos, recorde da temporada. Órfãos da Terra teve seu melhor desempenho, com 26 pontos. Bom Sucesso bateu 35 pontos. E a cena de Maria da Paz (Juliana Paes) descobrindo a traição do marido, Régis (Reynaldo Gianecchini) com a filha Josiane (Agatha Moreira), e atirando nele, foi recorde para A Dona do Pedaço, com 44 pontos.

BELAS CRIAÇÕES

O canal Arte1 estreia nesta quarta, 21, às 22h30, a série Museus a Céu Aberto. Nela, o público vai conferir um passeio por oito museus ao redor do mundo. Neste primeiro episódio, uma visita ao Kunstwegen, rota de arte entre Holanda e Alemanha.

ROMANTISMO

Em cena de Malhação: Toda Forma de Amar, que vai ao ar na sexta, 23, Madureira (Henri Castelli) estava em dúvida, mas tomou coragem e chegou para seu noivado com Carla (Mariana Santos).