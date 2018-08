‘Quintal da Cultura’ tem programação especial em homenagem ao Dia do Folclore

O programa Quintal da Cultura preparou uma programação especial para homenagear o Dia do Folclore, que é comemorado em 22 de agosto.

Assim, até sexta, 24, a atração da TV Cultura, exibirá cinco histórias com narrativas tradicionais brasileiras, que serão encenada pelos atores Helena Ritto, José Eduardo Rennó e Jonathan Faria. As edições inéditas vão ar às 11h15 e às 17h15, confira abaixo:

Segunda, 20/8

A Lenda do Curiango mostra história de amor entre Urutau e Curiango: A Lenda do Curiango.

Terça – 21/8

O Homem que Laçou a Sorte é uma aventura pelo sertão brasileiro.

Quarta – 22/8

A Lenda da Mandioca traz um viajante que passou por uma tribo que sentia muita fome e tentou beijar a filha do cacique, chamada Mani.

Quinta – 23/8

O Carbúnculo é uma história que se passa no Sul do Brasil, quando alguns jesuítas foram expulsos pela coroa portuguesa.

Sexta – 24/8

A Lenda do João de Barro conta a história de um tempo em que os índios guaranis ainda reinavam soberanos nessa região, um jovem guerreiro de nome Jaebé apaixonou-se por Iande, filha do cacique da tribo.

MATANDO SAUDADE

O Viva estreia nesta segunda, 20, às 14h30, Baila Comigo, novela de Manoel Carlos que fez sucesso dos anos 1980. Com direção de Roberto Talma e Paulo Ubiratan, a novela traz de volta a história dos gêmeos Quinzinho e João Vitor, vividos pelo ator Tony Ramos. É nesta obra que Maneco nos apresenta pela primeira vez a sua heroína Helena, aqui interpretada por Lilian Lemmertz. Também no elenco estão Raul Cortez, Fernando Torres, Tereza Rachel, Christiane Torloni, Fernanda Montenegro, Natália do Vale, Betty Faria, Arlete Salles, Reginaldo Faria, Susana Vieira e Milton Gonçalves. A exibição será de segunda a sábado, às 14h30 e 1h15.

LISTA DE CONVIDADOS

Fernanda Souza está gravando a quarta temporada de seu programa Vai Fernandinha, em São Paulo, para o Multishow. Entre os convidados confirmados estão Daniela Mercury, Claudia Jimenez, as amigas e ex-BBBs Ana Clara e Gleici, o casal Belo e Gracyanne, Baby do Brasil, os irmãos Fernando e Alexandre Pires, os funkeiros Mr. Catra, MC Marcinho e Buchecha, a dupla Gabie e Thalita do canal de YouTube Depois das Onze, o comediante Tirullipa e o considerado ‘Rei do Instagram’ Carlinhos Maia. Serão 15 episódios com produção da Floresta. A previsão de estreia é para 2019.

LETRA E MÚSICA

O SescTV exibirá na quarta-feira, 22, às 22h, show do compositor e rapper Rincon Sapiência, com repertório do álbum Galanga Livre, que mescla música popular brasileira com afro rap. Apresentação é de 2017, durante Festival Batuque, que recebe representantes da música negra e suas vertentes de diversos países. Para quem perder essa primeira exibição, haverá reapresentações na quinta, 23, às 2h; sábado, 25, às 19h; domingo, 26, às 3h, às 7h e a meia-noite, além de estar disponível em sesctv.org.br/aovivo.

FAMÍLIA DUAS RODAS

E está chegando aí uma nova leva de American Chopper, com estreia marcada para o final de setembro no Discovery, mas já disponível no VOD da NET, Sky, Oi e Vivo TV. O reality, que é centrado em Paul Teutul Sr (também chamado de Senior) e seu filho Paul Teutul Jr (conhecido como Paulie ou Junior), que fabricam motocicletas de estilo chopper customizadas na oficina Orange County Choppers em Newburgh, Nova York. As discussões entre eles são a marca da série – tanto que em 2008 Junior chegou a abrir uma empresa concorrente. Nos Estados Unidos, ela é até hoje uma das séries mais vistas no canal, tendo chegado a um total de 3,4 milhões de espectadores. A última temporada inédita é de 2014.