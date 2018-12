Quinta temporada de ‘O Show da Luna’ está chegando ao Discovery Kids

DESVENDANDO O MUNDO

A quinta temporada do infantil O Show da Luna estreia neste sábado, às 14h30, no Discovery Kids. Em seus 26 novos episódios, a criançada vai acompanhar a curiosa garotinha e seus amigos em suas aventuras e descobertas. Nessa nova temporada, a nossa pequena Luna vai acompanhar sua mãe, que é antropóloga, e seu pai, fotógrafo, em uma viagem pelo mundo. Imagina quantas aventuras e o tamanho da curiosidade da turminha nessas voltas por vários locais diferentes. Assim, Luna, Júpiter e Claudio entrarão em contato com pessoas, lugares e animais extraordinários.

NAS PRATELEIRAS

Para celebrar os 40 anos da novela A Sucessora, que tinha no elenco Susana Vieira, Nathalia Timberg, Rubens de Falco e Arlete Salles, chega agora às livrarias uma nova edição do livro de Carolina Nabuco (Editora Instante), que inspirou a adaptação de Manoel Carlos.

SAINDO DA ROTINA

O ano terminando e novidades para 2019 chegando. E o canal Space anuncia o filme O Protetor, com Denzel Washington, que terá as primeiras exibições em janeiro, no dia 1.º, 22h30, dia 13, 21h, e dia 28, 22h30. Na história, ex-agente, que tem uma vida pacata, regrada, se transforma em defensor dos amigos em risco.

DE OUTRO MUNDO

O History estreia nesta sexta, 23h20, a série nacional De Carona Com os Óvnis, que segue os passos do mochileiro Fred Morsch, que percorre locais de intensa atividade ufológica, como São Thomé das Letras (MG), Peruíbe (SP) e Chapada Diamantina (BA).

RITMO DE FESTA

O Multishow e o Bis vão transmitir ao vivo do Festival de Verão de Salvador. Será sábado, a partir das 17h15, com Anitta, Natiruts, Nação Zumbi, Alpha Blondy, e no domingo, a partir de 17h30, Wesley Safadão, Jorge & Mateus, Alok, Ivete Sangalo.

VALE MARATONA

O canal Universal TV vai exibir no domingo, 9, a partir das 14h, um especial da série Elementary. Será uma maratona dos quatro últimos episódios da sexta temporada da série, que mostram o confronto final de Sherlock (Jonny Lee Miller) e Joan (Lucy Liu) contra o serial killer Michael (Desmond Harrington), com muitas revelações inesperadas.

BOLA PRA FRENTE

O próximo domingo será dia de despedida no Esporte Espetacular. A apresentadora Fernanda Gentil vai deixar o programa, que comandou ao lado de Felipe Andreoli. Sua substituta será Bárbara Coelho, que ficou conhecida por sua atuação na Central da Copa e já vinha mostrando o rosto ao substituir Fernanda em suas férias. Outra mudança será a ida de Glenda Kozlowski para o Tá na Área do SporTV, ao lado de Fred Ring. Foi divulgado também que o ex-jogador Paulo Nunes será um dos comentaristas da emissora.

AMIGOS NA TELONA

O longa Minha Vida Em Marte, baseado em texto de Mônica Martelli, tem estreia programada para o dia 27 de dezembro. Na foto, ela e o amigo Paulo Gustavo nos bastidores do filme.

Na história, Fernanda (Mônica Martelli) está em crise no seu casamento, mas conta com o apoio incondicional de Aníbal (Paulo Gustavo), seu sócio e companheiro inseparável que está sempre ao seu lado durante toda a jornada para ajudar a resgatar seu casamento, ou acabar de vez com ele.