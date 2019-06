Quinta temporada de ‘Lucifer’ está confirmada

Fãs da série Lucifer podem ficar tranquilos. Está confirmada a quinta temporada, que será também a última.

Protagonizada por Tom Ellis, seriado mostra as aventuras do diabo que se mandou do inferno e foi morar em Los Angeles.

Na vida terrena, começa a trabalhar como um tipo de consultor da polícia, colaborando com a detetive Chloe Decker (Lauren German).

Vamos ver o que será essa nova temporada, pois o final da quarta ficou razoavelmente amarrado. Mas com certeza será muito bem-vinda, esse Lucifer/ Tom Ellis é cativante. Vamos aguardar.

Em suas redes, o astro britânico comemorou a boa notícia.

https://twitter.com/LuciferNetflix/status/1136764882659921921?s=19