Quinta temporada de ‘Grace and Frankie’ traz de volta Jane Fonda de Lily Tomlin

A quinta temporada da série Grace and Frankie estreia na sexta, 18, na Netflix. Agora, Grace (Jane Fonda) e Frankie (Lily Tomlin) vão enfrentar problemas com trabalho e preconceito de idade.

PELA EDUCAÇÃO

O programa Arquivo N, da GloboNews, exibe especial sobre Paulo Freire, importante nome na educação brasileira, que criou um método que leva seu nome e até hoje é visto como de relevância mundial. O programa, que vai ao ar na madrugada de quinta-feira, 17, à 0h30, resgata a história do educador pernambucano e mostra entrevistas dele. Além disso, tem ainda conversa com Rosiska Darcy de Oliveira, sexta ocupante da cadeira 10 da Academia Brasileira de Letras, e amiga pessoal de Freire, e com Maria Cecília Almeida e Silva, psicopedagoga e pró-reitora do instituto Pró-Saber, fundado por uma das filhas do educador e que segue seus preceitos.

VER E PENSAR

A TV Brasil exibe nesta terça, 15, às 17h30, o programa Sem Censura, com presença da atriz Letícia Isnard (foto), que conversa sobre a estreia de sua peça Rio 2065. Apresentação de Vera Barroso. Já na faixa noturna, às 22h45, terá a exibição do filme italiano A Vida é Bela, no Cine Verão. Premiado com três Oscars, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Ator e Melhor Trilha Sonora, o longa traz no elenco Roberto Benigni, que também assina a direção. Na história, um pai, preso com seu filho em campo de concentração, faz de tudo para que a criança não perceba o que acontece.

OLHO NOS NEGÓCIOS

Lindsay Lohan agora tem um programa para chamar de seu. Exibido nesta terça, 15, às 23h, na MTV, A Dona Do Paraíso, traz a atriz e cantora mostrando seu lado empreendedor, procurando expandir seu império na badalada Ilha de Mykonos.

TUDO DE NOVO

Começa nesta terça, 15, o Big Brother Brasil 2019, que será exibido após a novela O Sétimo Guardião. E, antes mesmo de iniciar, um dos participantes foi desclassificado. Trata-se Fábio, atleta de MMA do Rio Grande do Sul, que sai do jogo após a emissora descobrir alguns fatos sobre, que avaliou serem inadequados. Nas redes sociais, ele esclareceu que o problema foi ele ter um contrato vigente e não ter informado.

CONFRONTO ÉPICO

A 2ª temporada de American Gods, adaptada da obra de Neil Gaiman, estreia dia 11 de março, na Amazon Prime Video. A série, em oito episódios, traz no elenco Ricky Whittle e Ian McShane.

NOVA ERA

Estreia na sexta, 18, às 19h, no Fox Premium, a segunda temporada de Future Man. Produzida e dirigida por Seth Rogen, a série traz no elenco, Josh Hutcherson, Eliza Coupe e Haley Joel Osment. A partir do dia 29, dois novos episódios serão exibidos no todas as terças, às 23h.