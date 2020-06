Quinta temporada da série ‘Lucifer’ ganha data de estreia na Netflix

Depois de muitos pedidos dos fãs da série Lúcifer, a Netflix divulgou a data de estreia da quinta temporada da atração. Em um post no Twitter, ficamos sabendo que os novos episódios chegarão ao catálogo da empresa no dia 21 de agosto. Saudade de se divertir com esse diabo em formato de gente, né minha filha?

Como é de hábito, a postagem vem acompanhada por cenas quentes, com Tom Ellis na pele do terrível Diabo. “Olá, fãs de Lucifer. Vi que vocês estão quietos hoje, aconteceu alguma coisa? Ah sim, a temporada 5 chega dia 21 de agosto!!!!!!!!! (melhor ir revendo tudo lá no meu site pra se preparar)”, diz o texto no Twitter.

E tem ainda um belo teaser, que traz Lúcifer em seus momentos mais descontraídos, mas sempre abusando do charme e sedução. Confira.

E ficamos no aguardo de uma nova temporada, que pode tornar-se realidade. Dedos cruzados!