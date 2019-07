Queridinha do público, série ‘The Good Doctor’ será exibida pela Globo em agosto

A partir do dia 20 de agosto, as noites de quinta-feira, na Globo, serão tomadas pela primeira temporada da série The Good Doctor. Ela entrará no lugar do programa Lady Night, de Tatá Werneck, e será exibida depois do The Voice Brasil. Produção mostra a história do jovem médico Shaun Murphy (Freddie Highmore), que tem autismo e começa a trabalhar em um grande hospital. Em meio à desconfiança dos colegas e pacientes, ele mostra sua habilidade em solucionar os mais complicados casos.

VIDA NO PICADEIRO

No terceiro episódios da série Palhaçaria, da TV Brasil, o destaque é o circo do ator Marcos Frota, com encenação do espetáculo Terra Oca, unindo diversos números de música, dança, acrobacia, com muito humor, com a participação de dezenas de atores. A atração vai ao ar às 19h05.

PONTO POSITIVO

Recém-chegada à Band, a novela portuguesa Ouro Verde está disponível completa no catálogo do Looke. Vencedora do Emmy Internacional, o folhetim se passa em Portugal e no Brasil, e tem elenco com atores brasileiros e portugueses. Aliás, a Band está comemorando os índices de audiência com a estreia da novela. O primeiro capítulo, exibido na segunda, 15, foi o melhor resultado em Salvador, com 3,7 pontos de audiência, seguido por Curitiba com uma média de 2,8 pontos. O terceiro melhor resultado foi 2,4 pontos em Porto Alegre – aumento de 88%. São Paulo e Belo Horizonte tiveram crescimento de 166% e 500%, respectivamente, com uma média de 2,3 pontos.

CARDÁPIO VARIADO

Chegam nesta quarta, 17, a várias plataformas de streaming, os filmes Imagem e Palavra, de Jean-Luc Godard, Palma de Ouro especial em Cannes 2018, A Espiã Vermelha, de Trevor Nunn, com Judi Dench, Sergio & Sergei, de Ernesto Daranas, Happy Hour: Verdades e Consequências, de Eduardo Albergaria, com Letícia Sabatella, e Rastros do Além, de Scott Speer, com Bella Thorne.

PROCURANDO AVENTURA

A segunda temporada de Skate na Van estreia nesta quarta, 17, às 21h, no canal OFF. Dirigido por Carlinhos Zodi, conta com a participação dos skatistas Rony Gomes, Nilo Peçanha, Italo Peñarrubia, Bruno Passos e Héricles Fagundes. Com todos dentro de uma van, grupo roda pela costa oeste dos Estados Unidos com o objetivo de mostrar as melhores pistas e picos nos Estados Unidos. Ao todo serão, 10 episódios, com reapresentação na quinta, às 17h30, sexta, às 22h30, e no sábado, às 10h.

PRESTE ATENÇÃO

A série Plin & Plan, que é baseada no jogo dos sete erros, estreia no canal ZooMoo, que é voltado para crianças da primeira infância. Com exibição diária, das 11h às 14h e das 17h às 21h.