Quarta temporada de ‘Virgin River’ ganha data de estreia e Mel e Jack voltam para aquecer corações

Como outras produções que enfrentaram atrasos nas gravações por causa da pandemia, a série Virgin River não escapou da sina. Demorou um bom tempo, mas eis que sua aguardada quarta temporada ganhou data de estreia na Netflix. A partir de 20 de julho, a história de amor de Mel e Jack estará de volta, para alegria de fãs que acompanham o seriado.

Leia Também 'Balthazar': Série policial francesa estreia no canal pago AXN

O início da série mostra a enfermeira Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge), que sai de Los Angeles e está dirigindo por uma estrada para o interior. Ela largou seu emprego, vendeu sua casa e tomou coragem e partiu rumo a um novo desafio em sua vida, e precisa superar uma dolorosa separação e traumas do passado.

Mel tem como destino a pequena Virgin River, pois aceitou ser contratada pela prefeita Hope (Annette O’Toole) para trabalhar como auxiliar do médico da cidade, o Doc (Tim Matheson). O primeiro contato dela com o chefe não será dos melhores, o que necessitará de tempo para tentar estabelecer um convívio profissional e pessoal entre os dois.

O choque inicial de sair de uma grande cidade e chegar em uma do interior vai sendo superado, principalmente por contar com o apoio de Jack Sheridan (Martin Henderson). Ele é o dono do bar local, ponto de encontro que une todas histórias e vida de todos, entre um jantar, um drinque ou uma reunião. Tem início aí uma relação de amizade e amor, que terá de superar os obstáculos que surgem no caminho.

História de amor para sonhar

Nas três primeiras temporadas, todas disponíveis na Netflix, Virgin River proporcionou momentos ternos para o público. Difícil não se apegar a personagens que buscam a realização de sonhos e o amor que os faça sentir a vida pulsando. É daquelas histórias que cativam, difícil não querer saber o que vai acontecer com Mel, Jack e os outros habitantes da pequena cidade.

O ritmo segue como um folhetim clássico, com romance, segredos e fatos que envolvem pessoas comuns, mas que têm objetivos a alcançar. Segredos que dão um certo mistério aos personagens, relações cheias de conflito, mas que fazem a gente torcer para um final feliz.

É o que se espera dessa nova temporada, que as histórias continuem a nos encher de amor e alegria, algo para deixar o dia mais leve.

A série é inspirada nos livros de Robyn Carr e tem Sue Tenney como roteirista.