Quarta temporada de ‘Lucifer’ estreia em maio na Netflix

Para alegria dos fãs, como eu, a Netflix divulgou, enfim, que a quarta temporada da série Lucifer vai estrear no dia 8 de maio. E, pelos vídeos divulgados, poderemos ver cenas mais quentes, com Tom Ellis caprichando em suas aparições, coisa que ele revelou em um dos vídeos divulgados anteriormente no Twitter da empresa.

Aliás, a data de estreia da nova temporada também foi feita por ele em um vídeo postado na rede.

AI QUE CALOR (NÃO DISSE ONDE). Lucifer volta 8 de maio. pic.twitter.com/w2s70lqtsk — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) 10 de abril de 2019

A série foi salva pela Netflix após um levante de fãs, na internet, não se conformarem com o cancelamento pela Fox. Deu certo, e o nosso diabo charmoso está firme e forte, e muito mais.

Hoje eu tô muito macabra sim. E quem queria ver mais Lúcifer, na quarta temporada vai poder ver MUITO mais. pic.twitter.com/JtNeCZrpfj — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) 5 de abril de 2019

Vamos continuar acompanhando a história do diabo que abandona o inferno para morar em Los Angeles, e aqui se uniu à detetive Chloe (Lauren German), do FBI, para resolver casos complicados.