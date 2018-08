Quarta temporada da série ‘Outlander’ estreia em novembro; veja outras notícias da TV

PORTAL DO TEMPO

A quarta temporada da série Outlander estreia no dia 4 de novembro com exclusividade no FOX App (plataforma de streaming e VOD da FOX Networks Group) para assinantes dos pacotes FOX+ e FOX Premium. Um novo episódio por semana entra na plataforma, de forma cumulativa. Já estão disponíveis as três temporadas anteriores completas. Na TV, vai ao ar também com exclusividade no FOX Premium 1, com um novo episódio por semana.

Com treze episódios, a continuação combina ficção científica com aventura e romance e acompanha a história de Claire Randall (Caitriona Balfe) e Jamie Fraser (Sam Heughan). O roteiro é baseado no quarto livro Drums Of Autumm da saga de oito livros best-sellers da autora norte-americana Diana Gabaldon, que já vendeu mais de 30 milhões de cópias no mundo todo.

Claire é uma enfermeira de guerra de 1945 que misteriosamente é levada para o ano de 1743, onde vive num mundo desconhecido e sua vida corre perigo. Lá é forçada a se casar com Fraser, um jovem cavaleiro e guerreiro escocês, e então uma aventura apaixonada se incendeia dividindo o coração de Claire entre dois homens muito diferentes e em duas vidas irreconciliáveis.

NOVA MORADA

Dois irmãos fogem de Alepo, na Síria, e se refugiam no Rio de Janeiro, onde ingressam na faculdade. Com o começo do curso no Brasil e a convivência com novos amigos, Adel e Hadi entram em um processo de aculturação, repleto de conflitos, mudanças, encontros e desencontros. São essas ao mesmo tempo brutas e delicadas nuances do choque cultural que o documentário Depois da Primavera buscará mostrar. O filme foi aprovado pela Ancine e será produzido com exclusividade para o Canal Curta! pela Coevos Filmes. A direção ficou a cargo de Isabel Joffily e Pedro Rossi.

SUPERAÇÃO

Após estrear na Globoplay, a série The Good Doctor terá dois episódios exibidos nesta segunda, 27, na Tela Quente, da Globo. Na trama, o jovem médico Shaun Murphy (Freddie Highmore), que tem autismo e síndrome de Savant, precisa superar suas dificuldades e mostrar aos outros suas extraordinárias qualidades.

NA PERIFERIA

A GloboNews programou para 1.º de setembro, às 19h30, a exibição do programa Política: Modo de Fazer, uma coprodução do canal com a Maria Farinha Filmes. O jornalístico aborda inovações políticas nas periferias do Brasil com base na pesquisa Emergência Política, do Instituto Update, que mapeou 100 ações em cinco regiões metropolitanas do País: Belo Horizonte, Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. A direção é de Yasmin Thayná e de Cristina Aragão.

BOLETIM MÉDICO

A segunda temporada de ‘Sob Pressão’, série médica protagonizada por Marjorie Estiano e Julio Andrade, tem previsão de estreia para outubro. Nessa nova fase, Carolina (Marjorie Estiano) volta mais forte e troca alianças com Evandro (Julio Andrade). Atriz, que dá vida à cirurgiã, acredita no amor e cumplicidade dos dois, mas define a relação quase como um porto seguro. Com direção artística de Andrucha Waddington e direção de Andrucha e Mini Kerti, Sob Pressão é uma coprodução da Globo com a Conspiração Filmes. A segunda temporada tem supervisão de texto de Jorge Furtado, e redação final de Lucas Paraízo, que escreve os episódios com Antonio Prata, Marcio Alemão e André Sirangelo.