Quando Lúcifer abandonou o inferno e decidiu morar em Los Angeles

Com o número cada mais alto de séries sendo exibidas e oferecidas, estamos nós, público e fãs, perdidos no meio de tantas escolhas, o que faz com que seja bem complicado seguir alguma com afinco. Ou seguir uma só. As mais badaladas contam com um séquito, tal como Game of Thrones, Westworld, 3%, La Casa de Papel, entre outras. Mas tem gente aqui que curte ainda um seriado mais quadradinho, mais linear, sem muitos traumas, mas não menos interessante. Nesse quesito, também são muitas as opções. Uma delas é Lúcifer, que vai ao ar, toda quarta-feira, às 23h, no Canal Universal. Além disso, os episódios são disponibilizados no Universal Play, plataforma de VOD do canal, logo após a exibição na TV. E ainda estão na Netflix.

Aliás, nesta quarta, 9, chega ao fim a segunda temporada de Lúcifer, mas, diferentemente das outras séries, que demoram para retomar a trama, ela já estreará, no dia 16, a terceira temporada. Na verdade, a série tinha tudo para não dar certo, mas olha que a história do diabo que abandona o inferno e decide fixar residência em Los Angeles tem estilo, agrada, faz rir e tem momentos emocionantes também.

Parece estranho, mas é muito divertido seguir os passos de Lúcifer Morningstar (Tom Ellis) aqui na Terra, onde ele abre uma casa noturna bem badalada, tem uma assistente demoníaca, mas acaba se unindo à policial Chloe Decker (Lauren German), se transformando em parceiro dela na solução de crimes. Para isso, ele usa sua habilidade de seduzir e fazer com que todos revelem seus mais profundos desejos. Com exceção da detetive. Ah, essa faz o diabo ficar perdido.

Leandro Hassum poderá ser visto no filme Não se Aceitam Devoluções, no qual vive o personagem Juca Valente. Na trama, ele não é tão corajoso como seu nome sugere e não hesita em procurar os amigos nas horas encrencadas. Até mesmo quando uma ex-namorada larga uma bebê de 1 ano com ele, a sua turma não o deixa na mão. O longa estreia no dia 31 de maio.

48 pontos

foi o recorde de audiência que O Outro Lado do Paraíso registrou na segunda em SP