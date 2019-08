Próximo convidado do Roda Viva será o deputado federal Alexandre Frota. Programa será exibido, ao vivo, na segunda-feira, 19, às 22h, na TV Cultura.

Com apresentação de Daniela Lima e desenhos do cartunista Paulo Caruso, o Roda Viva também poderá ser acompanhada no site da emissora, em suas páginas do Twitter e Facebook, no YouTube e ainda no aplicativo Cultura Digital.