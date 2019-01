Programa de Luana Piovani deve estrear em junho no canal E! Entertainment

SEM PAPAS NA LÍNGUA

O canal E! Entertainment está programando, para o mês de junho, a estreia do reality investigativo Luana É de Lua. Nele, a atriz Luana Piovani vai desconstruir tabus, falar sobre diversidade e ressalta a importância do empoderamento feminino, além de tratar de temas polêmicos, como fantasias sexuais, monogamia, fama, envelhecimento e assédio.

AÇÃO E VELOCIDADE

A quarta temporada de A Garagem de Jay Leno estreia na segunda-feira, às 21h30, no canal History. Nele, o comediante, que comanda o programa, percorre estradas contando histórias dos mais variados automóveis, decifrando suas histórias e conhecendo seus colecionadores. Logo no primeiro episódio, intitulado Carros e Filmes, Jay Leno conta com a participação do ator Jamie Foxx, que mostra não ter medo das cenas de ação, e do cantor James Taylor, que lembra da sua participação no longa Corrida sem Fim.

RELAÇÃO DIFÍCIL

Nova produção do Warner Channel, Whiskey Cavalier tem estreia para 11 de março, às 21h40. Na série, os agentes Will Chase (Scott Foley), do FBI, e a Francesca “Frankie” Trowbridge (Lauren Cohan), da CIA, terão de trabalhar juntos, comandando uma equipe de espiões internacionais. Entre as várias missões, algo como desativar uma bomba nuclear, desmascarar um agente infiltrado e recuperar objetos valiosos. No meio de tudo isso, uma mistura de amizade, romance e os afazeres do escritório, eles têm de encontrar uma maneira de trabalhar em equipe e salvar o mundo.

POLÍTICA EM PAUTA

Nesta quinta-feira, 31, às 23h, o jornalista Mario Sergio Conti vai entrevistar, ao vivo, no programa Diálogos da GloboNews, o deputado federal David Miranda, que assumirá a vaga de Jean Wyllys.

AGENDA CHEIA

Esther Góes gravou participação especial no humorístico Os Roni, do Multishow, novo projeto de humor que reúne Whindersson Nunes, Carlinhos Maia e Tirullipa. No episódio em questão, a atriz será Albertina, uma mulher requintada e mãe de um médico paulistano. Aos 72 anos, Esther tem agenda cheia, sendo que vai reestrear, no dia 23, A Estrada de Wolokolamsk, no Teatro Viradalata, em São Paulo.

CRAQUE DA BOLA

A Prime Original da Amazon está produzindo uma série sobre o jogador Diego Maradona, uma realização da BTF Media, em associação com Dhana Media e Raze, e que começou a ser gravada em Buenos Aires. No elenco, os atores Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt interpretam o craque argentino em fases diferentes de sua história. Maradona – Bendito Sonho mostra a trajetória pessoal e profissional do jogador.

TRIBUTO MERECIDO

A sambista Dona Ivone Lara, que morreu em abril do ano passado, é homenageada pela TV Brasil, nesta quarta-feira, 30, às 21h45, com o especial Sonho Meu. O programa traz show gravado no Rio de Janeiro, em 2011, com a cantora e compositora recebendo amigos e parceiros como Beth Carvalho, Jorge Aragão e Delcio Carvalho, além de nomes da nova geração, como Diogo Nogueira, Teresa Cristina e Nilze Carvalho.