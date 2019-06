Prestes a fazer show no Brasil, grupo Celtic Woman é destaque do Música na Band

O programa Musica na Band apresenta na sexta, dia 28, às 22h, Ancient Land, musical do grupo Celtic Woman. Gravado n Irlanda, espetáculo une a tradição da música e da dança celtas e foi gravado no histórico Johnstown Castle. Nos vocais, Mairead Carlin, Eabha McMahon e Megan Walsh e Tara McNeill, ao violino, que são acompanhados por orquestra e banda. No Brasil, o Celtic Woman fará apresentações, em agosto, no Rio de Janeiro (Theatro Municipal), dias 17 e 18, em Curitiba (Teatro Guaíra), dias 22 e 23, e em São Paulo (Credicard Hall), nos dias 24 e 25.

HISTÓRIAS MUSICAIS

No terceiro episódio da série O Mago do Pop, que vai ao ar nesta sexta, 21, às 22h, no Music Box Brasil, Lincoln Olivetti conta sua experiência com o músico Tim Maia. Ele revela, entre outras curiosidades, que a canção Um Dia de Domingo, sucesso de 1986, teve o arranjo refeito por exigência do próprio Tim, um dia após a canção ter chegado ao topo, sendo uma das mais executadas no período. Intitulado Na Caverna do Morcegão, o episódio traz depoimentos de músicos sobre o estúdio de Lincoln, local onde foram gravadas diversas canções dos anos 1980, como Um Dia de Domingo. A atração tem o objetivo de homenagear Lincoln Olivetti por sua importância para a música pop brasileira, e conta com direção-geral de Omar Marzagão e Úrsula Corona.

LENTE DE AUMENTO

A grande final do reality Arte na Fotografia será nesta sexta-feira, 21. A exibição é às 20h30, no Arte1. Para encerrar a busca pelo melhor portfólio autoral, o desafio é expressar os sons da cidade de São Paulo através de cliques na Avenida Paulista e no Largo da Batata. Após a prova, os finalistas precisam montar uma exposição mostrando o que fizeram na competição e contam com avaliação da artista visual Julia Kater, do maestro Gil Jardim e do fotógrafo Gal Oppido, além dos participantes de temporadas anteriores. O vencedor ganha equipamentos fotográficos.

DIVERSIDADE

A MTV apresenta o especial Vale Pra Todxs, que conta com mais de 40 horas de programação temática sobre diversidade, pluralidade de gêneros, comemorando o Orgulho LGBTQ+. Constam da lista de atrações: nesta sexta, 21, Tudo Vai Melhorar, e sábado, 22, Transformação, com a Madin Lopex, e episódios de Feras, Adotada, Catfish Brasil e Faking It. Mas terá ainda o MTV Unplugged: Elton John, no domingo, 23. As exibições são nesta sexta, 21, e sábado, 22, às 23h40, e no domingo, 23, à 0h30.

DIA MUNDIAL DO SKATE

O Canal Off exibe nesta sexta, 21, às 22h30, o documentário Minding the Gap. Filme mostra a história de três jovens skatistas, Keire Johnson, Zack Mulligan e Bing Liu, que é diretor do filme. O trio se junta para escapar da relação complicada com suas famílias.

RINDO NAS ALTURAS

A comédia com Jennifer Aniston e Adam Sandler estreou fazendo barulho no streaming. Os números iniciais empolgaram a Netflix, que, ao contrário do que costuma fazer, divulgou números de audiência. O filme Mistério no Mediterrâneo (foto) foi visto por mais de 30 milhões de contas da plataforma.

MOMENTO FORTE

No episódio desta sexta, 21, da série Assédio, Glória (Mariana Lima) vai à casa de Daiane (Jéssica Ellen) para descobrir o que houve entre a recepcionista e seu marido Roger (Antonio Calloni).