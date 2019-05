Prestes a estrear quarta temporada, Tom Ellis relembra momentos marcantes da série ‘Lucifer’

Está chegando a hora de voltarmos a nos divertir com a série Lucifer, que estreia sua quarta temporada na quarta-feira, dia 8 de maio, na Netflix.

Enquanto nosso anjo caído não surge na telinha, o ator Tom Ellis deu um jeito de dar as caras e é a estrela de um vídeo com uma rápida retrospectiva do que já rolou na série.

Bem, quanto a esse nova temporada, Lucifer terá de lidar com a chegada de Eva (Inbar Lavi), a primeira tentação do protagonista, e que vai esse fazer o diabo ficar a seus pés. Com essa nova personagem tomando conta do pedaço, a agente Chloe Decker (Lauren German) terá de superar essa ameaça ao seu relacionamento.

Como todos devem saber, pois já foi bem divulgado pelos produtores, essa temporada será bem mais sensual, mas também mais sombria.

Aqui, o trailer da quarta temporada, tá muito legal!