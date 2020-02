Prestes a completar 15 anos, programa ‘Hoje em Dia’ volta com novos quadros

Prestes a fazer 15 anos, programa Hoje em Dia, da Record TV, ganha novo cenário e novos quadros, a partir de segunda, 10, sob o comando de Renata Alves, Ticiane Pinheiro, Ana Hickmann e Cesar Filho.

Entre as novidades, o reality Hair, que será apresentado às sextas e trará dez cabeleireiros, que mostrarão tudo o que sabem para conquistar o título de melhor profissional do País e ter doreotp ao prêmio de R$ 30 mil. Quem estará encarregado de julgar a performance de cada um será Celso Kamura.

E, a partir de 8 de março, a atração terá edição especial, ao vivo, todos os domingos às 9 da manhã.

SENHOR BRASIL

Um dos programas mais tradicionais da TV brasileira, o Sr. Brasil continua firme em seu objetivo de apresentar música brasileira de várias vertentes, além de muita história boa, divertida e emocionante. A cada domingo, surge na tela da TV Cultura Rolando Boldrin, que recebe sempre algum artista para apresentar seus trabalhos. Neste domingo, às 9h, será a vez de conferir o repertório de músicas e causos do cantor e compositor Toquinho. Com seus mais de 50 anos de carreira, o músico tem em sua trajetória parcerias incríveis com nomes como Vinicius de Moraes, Belchior, Geraldo Vandré. Atração terá ainda a participação do grupo de samba Casuarina.

DESTAQUE NACIONAL

Um dos destaques deste sábado, da TV Brasil, será um novo episódio da série Cientistas Brasileiros entre os Melhores, que mostra o trabalho da professora Lygia da Veiga Pereira, da USP, que coordena o projeto DNA do Brasil. A cientista e seus alunos estudam a síndrome de Marfan, que leva à desordem do tecido conjuntivo, caracterizada por membros anormalmente longos. Programa vai ao ar às 9h30.

COM LEGENDAS

Ainda oferecendo as legendas em português, que devem ficar somente até o dia 17, o TV5Monde exibe neste sábado, 8, às 20h25, o filme A Família Wolberg (2009). Dirigida por Axelle Roper, comédia dramática traz a história de Simon Wolberg (François Damiens), prefeito de uma pequena cidade e obcecado por sua família. Também no elenco, Valérie Benguigu, Valentin Vigourt, Léopoldine Serre.

MEMÓRIAS AMARGAS

Andréia Horta, que no final de janeiro comemorou o centésimo episódio de O País do Cinema no Canal Brasil, irá receber, nesta segunda, 10, Susanna Lira e Rita Sipahi, diretora e personagem do documentário Torre das Donzelas. Esta é a segunda temporada da atriz à frente do programa que já prepara a estreia de uma nova temporada, em agosto.

MÚSICA E HISTÓRIA

Com estreia marcada para quinta, 13, às 22h, na HBO e HBO GO, Jorge Mautner – Kaos em Ação. Feita em quatro episódios, produção faz um retrato sobre as experiências vividas pelo artista ao longo de 60 anos de carreira, Fora isso, produção revela momentos importantes da história artística do Brasil, por meio de imagens de arquivo, apresentações musicais e entrevistas.