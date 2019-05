No programa do próximo domingo, 5, o apresentador Silvio Santos recebe o presidente da República, Jair Bolsonaro.

No bate-papo, vários assuntos serão abordados, como a questão do projeto para a nova Previdência Social, a posse e porte de armas no País e a questão da saúde pública.

O Programa Silvio Santos é exibido aos domingos, a partir das 20h, no SBT.