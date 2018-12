Porta dos Fundos apresenta ‘Especial de Natal – Se Beber Não Ceie’, na Netflix; veja o trailer

NATAL DO PORTA

E lá vem a trupe do Porta dos Fundos com o Especial de Natal – Se Beber Não Ceie, que nada mais é que uma versão da Santa Ceia, mas pelo olhar dos humoristas do grupo. A estreia será na Netflix, com roteiro assinado por Fábio Porchat, que também está no elenco principal, interpretando Jesus, e terá a seu lado Gregório Duvivier, como Judas. No trailer do programa, que foi divulgado recentemente, o que se vê é uma paródia ao filme Se Beber, Não Case. Mas nesse caso, quem desaparece depois da festa é Jesus. O Especial de Natal – Se Beber Não Ceie estreia no dia 21. Confira o trailer.

TÁ LASCADO

‘Lady Night’. Reynaldo Gianecchini é a vítima da vez da apresentadora Tatá Werneck. O episódio vai ao ar nesta segunda-feira, às 22h30, no Multishow.

NOVOS ARES

Após deixar o Esporte Espetacular, Fernanda Gentil foi escalada para apresentar a segunda edição do Prêmio eSports Brasil, que será realizado no próximo dia 19 no Memorial da América Latina, em São Paulo. Promovido pela área de Esportes do Grupo Globo em parceria com a Go4it, o evento vai premiar os melhores atletas de esportes eletrônicos em 12 categorias técnicas e quatro populares. O canal SporTV exibirá o evento ao vivo com ações simultâneas no YouTube via e-SporTV.

BEIJINHO NO OMBRO

Valesca Popozuda promete quebrar tudo no próximo episódio inédito de A Culpa é do Cabral, que vai ao ar nessa terça, 11, às 23h, no Comedy Center. Ela será convidada e terá de enfrentar os comediantes, que vão entrevistá-la.

CÂMERA NA MÃO

O canal Prime Box Brazil estreia nesta segunda, 10, às 21h, a série documental Cine Barato. Com 13 episódios, a atração é dirigida pelo cineasta Álvaro Andrade e vai mostrar a jornada do cinema brasileiro contemporâneo de baixo orçamento, com toda as dificuldades enfrentadas. Em cada capítulo, vai revelar como os filmes são produzidos, os locais onde podem ser vistos, além dos desafios que produtores enfrentam. Para isso, o seriado foi realizado em visitas a sets de filmagens e realizou entrevistas com cineastas de várias gerações.

PARA NÃO ESQUECER

O Canal Brasil apresenta programação especial para recordar os 50 anos do AI-5. Dentro das atrações, haverá a série inédita Depois do Vendaval, composta de três episódios, seguida pela exibição de um longa documental que tem como tema essa fase pesada da história do País. Durante três semanas, sempre às segundas-feiras, às 19h, será visto um tema para o público refletir e debater. Nesta segunda, 10, tem o primeiro episódio, Especial luta pela liberdade – 50 anos do AI-5, seguido pelo longa Marcos Medeiros, Codinome Vampiro (2016), de Vicente Duque Estrada.