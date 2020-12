Penúltimo episódio da última temporada de ‘Supernatural’ chega ao Warner Channel

O Warner Channel exibe nesta terça, 1º, às 21h40, o penúltimo episódio da 15ª e última temporada da série Supernatural, intitulado Inherit The Earth e que traz a continuação da batalha com Deus. Está chegando ao fim a saga dos irmãos Sam e Dean Winchester e sua luta contra as forças sobrenaturais.

Para o sábado, 5, o canal programou uma maratona e um especial com a história da série. E, na terça, 8, vai ao ar o último episódio do seriado.

Criada por Eric Kripke, série começou a ser exibida em 2005 e conta a história dos irmãos Sam (Jared Padalecki) e Dean Winchester (Jensen Ackles), que caçam demônios, fantasmas, monstros e outras criaturas sobrenaturais no mundo.

Arte na rede

Será lançado nesta terça, 1º, o festival Funarte SP ConectArte 2020, que contará com 12 atrações, entre teatro, dança, música e a exposição virtual Obras Clássicas Revisitadas, de Antonio Peticov. Com transmissão pelo canal da Funarte no YouTube, até o 24 de dezembro, sempre às 21h, o festival trará show de Arrigo Barnabé na abertura, que apresentará repertório do clássico Clara Crocodilo.

Em concerto

Dentro de sua programação online, o Cultura Artística programou para esta terça, 1º, às 19h, em sua página do YouTube, concerto com Philippe Jaroussky e Le Concert de La Loge. Trata-se de uma gravação feita em outubro, na Abadia de Royaumont, na França, construção do século 13. No repertório, obras de Vivaldi, Pergolesi e Scarlatti.

Crianças em debate

Estreia nesta terça, 1º, às 20h45, no Canal Futura, a nova temporada do programa Entrevista – Infâncias. Com apresentação da escritora e pedagoga Caroline Arcari, o programa aborda os desafios, direitos e anseios das crianças. Serão 23 episódios, com os mais variados temas, como política, racismo, religião, bullying, educação sexual, imigração e diversidade. Para debater os assuntos escolhidos no dia, estarão presentes profissionais convidados, como as escritoras Kiusam de Oliveira e Tonia Casarin, o professor Hugo Monteiro e o ativista Pedro Markun. A direção é de Cristiano Reckziege.