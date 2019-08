Pedro Bial retribui gentileza e participa do Programa da Maisa

No programa deste sábado, 3, Maisa recebe em seu programa os jornalistas Pedro Bial e Rachel Sheherazade.

Em um papo descontraído, o apresentador do Conversa com Bial fala do começo de sua carreira, destacando momentos marcantes, como foi o período em que apresentou o BBB. Ele revela ainda qual seria sua entrevista do sonho atualmente. “No momento eu queria entrevistar o Pelé. Eu já entrevistei ele algumas vezes, mas ele está há alguns anos calado, retirado, quieto. Eu queria muito conversar com o rei. Ele pra mim é o maior exemplo de brasileiro. Eu adoro o rei Pelé.”

Já Rachel Sheherazade exibe a sua primeira tatuagem, que foi feita recentemente, e conta também como entrou para o jornalismo, revelando alguns desafios. “Eu sou apenas alguém querendo fazer jornalismo, num momento muito difícil para os jornalistas, onde a nossa profissão está sendo tão bombardeada, tão atacada injustamente. Então eu sou apenas uma resistente.”

Ano passado, Maisa Silva esteve no Conversa com Bial, na Globo.

