Pedro Bial participa do último ‘Tá no Ar’, que será exibido na terça, 9 de abril

O último episódio de Tá no Ar: a TV na TV contará com um festivo cortejo de despedida, no melhor estilo desconstruído e divertido do programa, que mobilizou os Estúdios Globo.

E a cobertura da cerimônia ficou por conta de Pedro Bial, que flagrou o Militante Revoltado (Marcelo Adnet) fazendo uma de suas reivindicações na porta dos estúdios.

Episódio de despedida vai ao ar na terça-feira, dia 9 de abril.

A ORDEM É CANTAR

Apresentado por Jarbas Homem de Mello, Cultura, o Musical estreia neste domingo, 7, às 12h, na TV Cultura, com reprise dia 13, às 18h45. Neste primeiro programa do reality show, o telespectador vai acompanhar audições para a escolha dos 36 competidores. E a primeira eliminatória, com seis participantes, vai ao ar dia 14 de abril.

ÚLTIMA ENTREVISTA

A TV Brasil vai exibir na terça-feira, 9, às 17h30, a última entrevista de Cássia Eller, que foi em 2001, no programa Sem Censura. Essa é mais uma das preciosidades que a emissora resgata, dentro da série Baú Sem Censura. No bate-papo com Leda Nagle, a cantora falou sobre o disco Acústico MTV e da regravação, pela terceira vez, da música Malandragem, além de comentar sobre sua relação com o filho, Chicão. Essa participação foi no dia 23 de novembro, e Cássia morreu em 29 de dezembro do mesmo ano.

IRMÃOS ESTÃO DE VOLTA

O canal Viva estreia nesta segunda, 8, às 11h45, a novela Estrela-Guia. Escrita por Ana Maria Moretzsohn, trama foi exibida em 2001 e é protagonizada por Sandy. Em 83 capítulos, mostra o romance entre o urbano Tony (Guilherme Fontes) com a jovem Cristal (Sandy), moça criada no interior de Goiás e ligada à natureza e às artes esotéricas. Júnior Lima vive o personagem Zeca, menino de origem humilde que deixa o Nordeste atrás de uma solução para garantir o sustento da família. Para sobreviver, faz malabarismos nos sinais de trânsito do Rio.

ENTRE BRASIL E ÁFRICA

O canal Curta! exibe nesta segunda, 8, às 22h20, documentário sobre Clementina de Jesus (1902-1987), que é dirigido por Ana Rieper, e que contou com pesquisa de Pedro Paulo Malta. Nele, vamos acompanhar a trajetória da cantora, que estabeleceu o elo entre Brasil e África. Neta de escravos, Clementina começou tarde na vida artística pelas mãos de Hermínio Bello de Carvalho.

FAMÍLIA ITALIANA

Estreia na segunda-feira, 8, às 23h, no canal Film&Arts a série italiana Romance Familiar, que conta a história de uma família que comanda a vida econômica e social de Livorno. Em seus seis episódios, a produção acompanha a forma como os negócios são gerenciados pelo chefe da família, um viúvo que se casou novamente com a ex-babá da filha. Mas uma questão de saúde o faz procurar reatar laços com o passado.

SUJEITO ASSUSTADOR

Zac Efron (foto) é o protagonista do suspense Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, que estreia em 3 de maio na Netflix.