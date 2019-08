Patricia Abravanel vai comandar nova versão do ‘Topa ou não Topa’

Com estreia marcada para dia 13, Topa ou Não Topa retorna à grade do SBT agora sob o comando de Patricia Abravanel. A apresentadora terá a difícil tarefa de emplacar o programa que conquistou o público, no início dos anos 2000, exatamente pelo carisma de Silvio Santos. Sob a direção de Michael Ukstin, com direção artística de Fernando Pelegio, atração vai ao ar às 15h30.

MAIS QUE BELEZA

Após marcar seu retorno à TV na série Aruanas, da Globoplay, Camila Pitanga assume o comando do programa Superbonita, que estreia nesta quarta, às 23h, no GNT. A ideia da atração é debater a beleza. Em cada episódio, Camila recebe convidadas, que relatam experiências sobre as transformações que viveram e compartilham dicas e cuidados diários. Com 11 episódios, a nova temporada é dirigida pela cineasta Susanna Lira e pode ser vista também no GNT Play.

ÁREA DE CONVÍVIO

Com bela fotografia, a série Arq.Doc sobre arquitetura está disponível no YouTube. O terceiro episódio traz histórias pitorescas de projetos e intervenções artísticas pelo Brasil e tem a intenção de mostrar a cozinha como lugar de memórias e afeto. Documentário conta com a participação de arquitetos, personagens que tenham olhar crítico sobre este ambiente. Com direção de Augusto Custodio, série faz reflexão sobre os aspectos humanos das construções.

DEU CERTO

O canal History estreia dia 12, às 20h40, a série Brasil de Imigrantes. Apresentada por Maria Fernanda Cândido, mostra histórias de seis famílias que vieram para o País, montaram negócio próprio e agora comandam grandes empresas. Cada episódio, uma família é mostrada: Ostrowiecki (Polônia), Thái Nghiã (Vietnã), família Bauducco (Itália), Suekichi Nakaya (Japão), Alberto Saraiva (Portugal) e David Vélez (Colômbia).

PRÓXIMO DO FIM

Enquanto a sexta e última temporada de How to Get Away with Murder não chega, os fãs da série podem conferir as anteriores, inclusive a quinta, que estreia em 1.º setembro, na Netflix. Viola Davis é a protagonista na pele de Annalise Keating, uma professora de defesa criminal, que vive momentos tensos com seus estagiários.

AGORA NA TELINHA

A Vivo Play anuncia alguns filmes que há pouco estiveram nos cinema. Nesta quarta, 7, chega Cemitério Maldito, na quinta, 8, Patrulha Canina, dia 13, Detetive Pikachu, dia 15, Divino Amor, dia 21, Hellboy e Tolkien. E, no dia 21, Turma da Mônica – Laços, e, no dia 28, Aladdin.

NATUREZA SELVAGEM

A atriz Zezé Motta é a narradora da série Serengeti, que estreia dia 25, às 22h50, no Discovery. Nos seis episódios, produção percorre essa região de savana africana, mostrando a rica biodiversidade.