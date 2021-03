Patricia Abravanel e Gabriel Cartolano comandam o ‘Vem Pra Cá’, novo programa do SBT

Patricia Abravanel e Gabriel Cartolano comandam comando o programa Vem pra Cá, que tem estreia marcada para a manhã de segunda-feira, 22, no SBT.

A nova atração, que tem direção de Marcelo Kestenbaum, será ao vivo e trará temas variados, desde as principais notícias, dicas de moda, receitas, jardinagem e diversão.

“O Vem Pra Cá será um matinal acolhedor, leve, com doses na medida certa de tudo que nos ajuda a começar o dia com aquela energia boa. Por ser ao vivo, acredito que teremos o público bem ao nosso lado, interagindo nas redes sociais e se divertindo junto com a gente. Eu estou super honrada e animada com esse desafio”, afirma Patricia Abravanel, em comunicado à imprensa.

“Tenho certeza que o público vai se apaixonar. Além disso, queremos que as pessoas participem, mandando dúvidas sobre os mais variados temas. Pedimos licença para entrar na casa dos brasileiros levando um conteúdo diferenciado”, destaca Gabriel Cartolano.

Ocupando o horário das 9h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, o Vem Pra Cá terá a missão de bater fortes concorrentes do horário matutino, como Ana Maria Braga e seu Mais Você, na Globo, e o Hoje em Dia, na Record.