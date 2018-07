Paramount Channel faz maratona da primeira temporada de ‘The Handmaid’s Tale’

Com a segunda temporada já confirmada, o Paramount Channel programou para esta semana uma maratona completa com todos os episódios da primeira temporada de The Handmaid’s Tale – O Conto da Aia.

Baseada no romance distópico de Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale se passa após a Segunda Guerra Civil americana, que deixou o país destroçado e sendo substituído por Gilead, uma sociedade totalitária e religiosa que sofre com a baixa natalidade.

Por essa razão, as poucas mulheres férteis são transformadas em escravas sexuais e obrigadas a usar roupas longas e vermelhas com chapéu limitando a visão periférica. Totalmente reprimidas, precisam sair de casa acompanhadas de outras aias.

A exibição será a partir desta segunda-feira, 16, até a próxima sexta, 20, sempre a partir das 23h.