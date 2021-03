Pandemia faz Globo adiar estreia de ‘Um Lugar ao Sol’ e colocar reprise de ‘Império’ no lugar

Com o País em um momento de agravamento da pandemia, que obrigou muitos estados a passarem para a fase vermelha, a Globo decidiu dar um passo atrás em sua programação. Assim, a novela Um Lugar ao Sol, que entraria no lugar de Amor de Mãe, teve sua estreia adiada e a novela Império, de Aguinaldo Silva, ganhará reprise em formato especial.

No cronograma inicial da emissora, deveria estrear no horário das 9 Um Lugar ao Sol, de Lícia Manzo, mas, de acordo com comunicado oficial, as restrições impostas neste momento obrigaram a Globo a reduzir o ritmo de suas produções em seus estúdios. Em São Paulo, as gravações das séries Segunda Chamada e Aruanas “serão adiadas e reavaliadas semanalmente”, seguindo as determinações locais.

Com relação à estreia das novelas das 6 e das 7, de acordo com as informações fornecidas pela emissora, não haverá alterações nas datas previstas.

Para lembrar

A novela Império, que ganhou o Emmy Internacional de Melhor Novela de 2014, segue a história do Comendador (Chay Suede/Alexandre Nero), que era um homem pobre, mas faz fortuna com pedras preciosas. No elenco, Lilia Cabral, Mariana Ruy Barbosa, Marjorie Estiano, Drica Moraes, Caio Blat, Andreia Horta, Daniel Rocha, Leandra Leal, Rafael Cardoso, Paulo Betti, Zezé Polessa, Nanda Costa, Vanessa Giácomo, Malu Galli, Flavio Galvão, Ailton Graça, Viviane Araújo, Cris Vianna, entre outros. A novela foi exibida entre 2014 e 2015, na faixa das nove horas.