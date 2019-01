Otávio Augusto participa da série ‘Atos’, da TV Brasil, e Sérgio Loroza estreia no Music Box

O ator Otávio Augusto é convidado da série Atos, que vai ao ar neste domingo, 20h30, na TV Brasil. Ele será entrevistado por atores em formação, sob mediação de Antonio Gilberto.

HISTÓRIA DA CIDADE

O Canal Brasil programou para este domingo, 20, às 12h30, a exibição do documentário São Sebastião do Rio de Janeiro – A Formação de uma Cidade, de Juliana de Carvalho. Longa foi produzido a partir de imagens de arquivo, com simulações em 3D mais imagens atuais e depoimentos.

VELHOS AMIGOS

Um dos destaques do catálogo da Netflix, a série de comédia O Método Kominsky, com os veteranos Michael Douglas e Alan Arkin, tem garantida a sua segunda temporada. Douglas, que levou para casa a estatueta do Globo de Ouro, interpreta o veterano Sandy Kominsky, que trabalha como instrutor de novos atores, que pleiteiam uma chance em Hollywood. No decorrer da história, acompanharmos a relação de amizade dele com Norman (Alan Arkin), um fiel amigo e também seu agente.

CULTURA EM DEBATE

O secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, participa do programa Metrópolis, da TV Cultura, neste domingo, 20, 19h30, e fala sobre a criatividade humana como ativo econômico .

MUNDO ANIMAL

O último episódio da série O Maravilhoso Mundo dos Filhos será apresentado neste domingo, 20, às 16h30, na TV Cultura e Cultura Digital. Neste capítulo, vamos acompanhar os cãezinhos em momento de brincadeiras. Produção da BBC é exibida dentro da Sessão Animal.

MÚSICA E DEBATE

O ator e comediante Sérgio Loroza estreia um talk show sobre cultura negra no canal Music Box Brazil. Intitulado Loroza Talk Soul, programa une música e debate e vai ao ar a partir de segunda-feira, 21, às 21h30. Em cada episódio, o apresentado recebe cantores, atores, comediantes para apresentações musicais e debates sobre temas atuais relacionados às artes e questões sociais. Direção de Cassius Cordeiro.

FAMÍLIA DO BARULHO

A nova edição do Álbum da Grande Família será exibida a partir dessa segunda, 21, logo após a Sessão da Tarde. Dessa vez, será apresentada seleção dos episódios mais marcantes de cada temporada.

DE OLHO NO MUNDO

De olho nas turbulências mundiais, a HBO anunciou esta semana a estreia do filme Brexit. Protagonizado por Benedict Cumberbatch, longa acompanha os bastidores do plebiscito para definir a saída do Reino Unido da União Europeia. Produção entra na programação do canal em 2 de fevereiro, às 22h. Na história, Cumberbatch vive Dominic Cummings, o estrategista e conselheiro político, que comandou a campanha.