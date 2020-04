Os 50 anos do fim dos Beatles é lembrado em especial do canal Bis

O canal Bis traz, nesta sexta, 10, especial para lembrar os 50 anos do fim dos Beatles. Começa às 21h, com a exibição documentário sobre a trajetória dos garotos de Liverpool. Em Beatles – Made On Merseyside, vemos como o rock’n’roll e o rhythm and blues americanos transformaram a cidade de Liverpool da pós-guerra em um dos lugares com a música mais relevante de todos os tempos. Às 22h30, uma homenagem realizada pelo músico e compositor britânico Ed Harcourt, que reuniu artistas da cena rock independente britânica para uma homenagem ao álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Para matar a saudade de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Produções também estão no Bis Play.

Na área

Ex-craque da Seleção Brasileira de Futebol, Jairzinho é o destaque do programa 10×10 – Os Donos da Camisa, que vai ao ar nesta sexta, 10, às 10h30, na TV Brasil. O ponta-direita conta histórias de sua vida como jogador, principalmente de sua fase defendendo a camisa amarelinha na Copa do Mundo de 1970. Convidados e amigos comentam alguns dos lances marcantes de Jairzinho. Entre os entrevistados, nomes como Emerson Leão, Neto, Reinaldo e Zagallo. Produção, que utiliza imagens restauradas e digitalizadas do Canal 100, será dividida em duas partes – a segunda será exibida no dia 13.

Madrugada tensa

O destaque desta sexta-feira, 10, na TNT, é o filme Uma Noite Infernal, que será exibido às 22h30. Durante o turno da madrugada, em uma loja de conveniência, a jovem Melinda está trabalhando quando um ladrão inexperiente chega desesperado por dinheiro. A garota entende a agonia do rapaz, mas, em determinado momento, ele começa a ameaçar a colega de trabalho dela. Nesse momento, a situação fica ainda mais tensa e toma rumo inesperado.

Domingo clássico

A Band vai exibir no domingo, 12, dois filmes dirigidos por Steven Spielberg. O primeiro, às 19h30, será Tubarão, e, às 21h30, tem E.T.: O Extraterrestre.