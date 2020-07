Orquestra de Ouro Preto completa 20 anos com ações online

Um passeio encantador por canções de diversos gêneros é o que nos permite fazer a Orquestra de Ouro Preto. Dentro das comemorações de seus 20 anos de existência, o grupo tem feito apresentações online, por causa da pandemia e do consequente isolamento social. Sob o comando de Rodrigo Toffolo, que é seu diretor artístico e regente titular, a orquestra lança nesta sexta, 10, em todas as plataformas, o disco Orquestra Ouro Preto The Beatles – Vol. 2, com arranjos de Mateus Freire.

Mas, entrando na página oficial do grupo, vários vídeos podem ser conferidos, como os das apresentações com as músicas do volume 1 com canções do grupo britânico. Nessa dura fase de incertezas, quem não se emociona com esse repertório e a delicada interpretação dos músicos, com direito à interação entre instrumentos clássicos e guitarra, baixo, bateria. A plateia enlouqueceu e cantou junto Hey Jude.

Além disso, há também as lives já feitas pelo grupo, como a que teve como convidado o músico pernambucano Alceu Valença. Foi demais essa parceria, com o cantor interpretando Tomara. Essa foi feita a distância, com cada músico em sua casa, inclusive o regente. Com Alceu entoando: “Tomara meu Deus tomara / que tudo o que nos separa / não frutifique e não valha”.