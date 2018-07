‘Orange is the New Black’ ganha trailer da aguardada sexta temporada

Depois de muito tempo de espera, os fãs de Orange is the New Black, da Netflix, já podem matar as saudades das personagens da série. O serviço de streaming divulgou nesta segunda-feira, 9, o primeiro trailer da sexta temporada da série.

Na prévia, as antigas detentas de Litchfield estão agora num presídio de segurança máxima, após a rebelião da última temporada. Separadas por blocos na nova prisão, elas agora estão divididas em facções rivais.

Além de divulgar o trailer, a Netflix revelou também as primeiras imagens do sexto ano da série, que trazem as protagonistas isoladas na cadeia.

Orange is the New Black retorna para a sexta temporada no dia 27 de julho.