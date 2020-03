Octavia Spencer é protagonista de série sobre primeira mulher negra milionária nos EUA

Está programada para chegar no dia 20 de março ao catálogo da Netflix, a minissérie A Vida e a História de Madam C.J. Walker. Protagonizado por Octavia Spencer, mostra como Madam C.J. Walker, que foi a primeira mulher afro-americana a conquistar fama e fortuna, construiu um verdadeiro império.

ATENDENDO A PEDIDOS

O Canal Arte1 começa a semana com novidades em sua programação. Uma delas, que atende a pedidos do seu público, será a exibição dos filmes e documentários em horário mais cedo. Assim, de segunda a sexta-feira, as sessões de longas-metragens serão às 23h. Além disso, os amantes das séries da emissora ganham as noites de sábado e domingo para conferirem as atrações. Ainda nesta primeira semana de março, estreia o programa Dois Pontos, que irá ao ar aos domingos, às 21h30, em uma parceria entre o Arte1 e o Itaú Cultural, com apresentação de Manuel da Costa Pinto.

NO FOCO

Quem estará no centro do Roda Viva nesta segunda, 2, será o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Apresentado por Vera Magalhães, o programa será exibido ao vivo a partir das 22h, na Cultura, no site da emissora e em suas redes sociais.

MANDANDO BEM

Atração do canal Comedy Central, o humorístico com elenco feminino A Culpa É da Carlota desta segunda, 2, pretende ensinar as melhores cantadas para xavecar os garotos. O programa, de mesa redonda, vai ao ar às 22h e reúne nomes de vários estados, como Cris Wersom (SP), Arianna Nutt (AL), Bruna Louise (PR), Carol Zoccoli (MT) e Dadá Coelho (PI).

MUNDO ROSA

O Discovery Kids programou para março o especial Mês da Peppa. E começa nesta segunda, 2, às 20h, com o primeiro episódio da oitava temporada, que também está disponível no Discovery Kids Plus. Já aos domingos, a partir do dia 8, às 19h, vai rolar maratona com episódios sequenciais. No primeiro episódio, Peppa e sua família vão a um shopping, pois este será o dia da Mamãe Pig.

SEM ENGANAÇÃO

Para os fãs, que amam ver as divertidas negociações que Rick, Corey e Chumlee fazem: a nova temporada de Trato Feito começa nesta segunda, 2, às 22h20, no History. Tudo surge na loja do clã Harrison, que vende de raridades valiosas, objetos de arte e armas antigas a imitações baratas que nada valem. Mas a chegada de itens inusitados é o que faz o programa chamar tanta atenção. Nunca se sabe o que será oferecido na famosa loja de penhores de Las Vegas.

SUSPENSE NO AR

Baseada no romance de Julian Barnes, minissérie Arthur & George narra as aventuras de Sir Arthur Conan Doyle, criador do detetive Sherlock Holmes. Estreia nesta terça, às 22h, no Film & Arts.